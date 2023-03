Gigi Furtado canta Maria Bethânia nestas sexta e sábado, 3 e 4

Os clássicos da carreira de Maria Bethânia irão ecoar na Casa do Fauno nestas sexta-feira e sábado, 3 e 4, na voz da cantora paraense Gigi Furtado, a partir das 21h. O show “No Oásis de Bethânia” será uma homenagem à estrela baiana e também um momento de celebração à saúde de Gigi, que, recentemente, sofreu internação hospital por pancreatite aguda. A apresentação terá caráter intimista, a cantora será acompanhada pelos violonistas Nenê Silva e Paulo Robson Araújo.

“O show com repertório de Maria Bethânia vai ser uma homenagem à ‘Mulher das Verdades’. Vamos ter vários sucessos e músicas emblemáticas das carreira dela como ‘Mel’, mais conhecida como ‘Abelha rainha’, sucesso que veio a ser o segundo nome dela, letra do poema de Wally Salomão musicado por Caetano Veloso”. Destaca Gigi.

“Também vamos ter ‘Eu que não sei nada do mar’, composição de Ana Carolina e Jorge Vercilo, e ‘Depois de ter você’, de Adriana Calcanhoto”, que foram gravadas com Bethânia”, acrescenta.

Nos dois dias de show, a abertura será realizada pela cantora Bia Bergman e, no sábado, o encerramento ficará a cargo do DJ Luiz Eduardo com músicas de flashback.

“ Escolhi fazer o show com músicas de Maria Bethânia pela fortaleza que ela é, um ícone. Foi a primeira mulher ab ater um milhão de cópias de discos vendidos. Tenho uma afinidade pela forma como ela monta os seus shows, com essa intervenção poética, me identifico muito”, revela a cantora paraense. “É uma maneira de fazer uma homenagem à uma das maiores vozes da MPB dentro do meu trabalho” .

A apresentação ao lado de Nenê e Paulo Robson “é um projeto dentro de outro projeto”, explica Gigi: “Sempre fiz esse show acompanhada por uma banda, mas é tão bonito ver esses dois grandes violonistas de Belém tocando juntos, que fizemos esse projeto. Decidi fazer esse show de uma maneira mais intimista para que as pessoas possam ver e sentir o que vejo e sinto quando os dois estão em comunhão”.

Carreira

Com 21 anos de carreira, Gigi Furtado ainda faz muitos planos com o seu álbum de estreia, “Kizomba”, lançado há pouco mais de um ano com direção musical de Arthur Espíndola. “Já estou separando músicas novas para o próximo álbum, mas ainda quero fazer alguns trabalhos em cima de ‘Kizomba’. Ainda neste semestre teremos dois shows do álbum e a gravação de um videoclipe”, revela.

O primeiro show já tem data marcada, será no próximo dia 5 de maio em celebração ao aniversário da artista. “Kizomba pra mim foi como um filho super esperado por mim, pelos músicos envolvidos, por toda a equipe técnica e o público. Nunca pensei em gravar o meu primeiro álbum em plena pandemia”, comemora.

“O álbum teve boa aceitação, vez ou outra escuto a minha música na rádio, amigos elogiam e postam (nas redes) sobre o álbum. Estou muito feliz com a receptividade”.

Gigi Furtado retoma as atividades musicais após a doença. “Tive um período bem delicado do final do ano para o início deste. No momento, estou mais fazendo planos de vida do que de carreira. Estrou indo devagar porque, antes, já tive muita pressa. Eu preciso estar bem para fazer bem as coisas que virão. Vai dar tudo certo”.

Show “No Oásis de Bethânia”, por Gigi Furtado

Dias: Sexta-feira e sábado, 3 4

Hora: 21h

Local: Casa do Fauno (Rua Aristides Lobo, 1061, Reduto)

Mesas à venda pelo telefone/Whatsapp (91) 98838-1808