'Gal 75' reúne 10 duetos com canções que marcaram trajetória da artista

Gal Costa escolheu esta sexta-feira (13) para lançar seu novo projeto "Gal 75", que marca datas importantes da vida da artista como: os 55 anos de carreira e os 75 anos de idade. O projeto traz dez duetos com canções que marcaram a sua trajetória ao lado de músicos de diferentes gerações. E a dupla que faz a estreia de "Gal 75" é Rodrigo Amarante e Zeca Veloso. O trabalho está disponível em todas as plataformas digitais.

Ao lado de Rodrigo Amarante, compositor e vocalista da banda Los Hermanos, Gal Costa regravou “Avarandado”, de Caetano Veloso. A nova versão tem produção do próprio Amarante, que também assina o arranjo de base e a execução de todos os instrumentos, exceto cordas. A interpretação de Amarante remete à regravação de “Avarandado” feita por João Gilberto em 1973.

Ouça 'Avarandado'

Já com Zeca Veloso, Gal regravou “Nenhuma Dor”, música de Caetano Veloso com o poeta Torquato Neto. Zeca criou o arranjo de violão e os contracantos presentes na gravação de 2020. O arranjo de cordas é de Felipe Pacheco Ventura.

Em meio a esse processo, Amarante enviou uma "carta para Gal" dizendo: “Qual alegria poder trabalhar pra um ídolo como você é pra mim Gal, que privilégio! A tua voz, que é pra mim o som de um sorriso, esse mistério sem segredos que é seu jeito de cantar, onda suave que passa leve mas que traz à tona tesouros das nossas profundezas, é um presente inesgotável, uma escola, uma delícia. Você é o bambuzal que ri da tempestade, dançando, espelho das nossas belezas, o teu som a generosidade desapegada dos mestres, da natureza. Obrigado Gal, jamais poderia imaginar te servir, sou pura gratidão. Espero de coração poder um dia te dar esse abraço que sinto me dás quando te ouço”, mostrou a emoção.

Ouça 'Nenhuma Dor'

A ideia do álbum nasceu no começo do segundo semestre, em meio ao recolhimento da pandemia. Em um telefonema, Gal Costa comentou com Marcus Preto, diretor artístico do projeto, com quem trabalha desde 2013, que sentia que os jovens estavam ouvindo mais a música de sua geração do que antes da quarentena. Preto confirmou a impressão de Gal com dados: o consumo de música “de catálogo” de fato aumentou sensivelmente durante esse período, provavelmente pelo conforto que os clássicos dão à alma em momentos assim.

E diante da impressão, os dois pensaram em fazer um trabalho retomando alguns clássicos junto com jovens artistas e de diferentes gerações. O projeto conta também com Criolo, Rubel, Seu Jorge, Silva, Tim Bernardes, Zé Ibarra. O português António Zambujo e o uruguaio Jorge Drexler são os convidados internacionais do projeto.

As faixas chegarão às plataformas digitais aos pares até o final de janeiro de 2021, e serão editadas em formato físico - LP e CD - em fevereiro de 2021, pela Biscoito Fino.