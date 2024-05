‘Feminino Instrumental’ foca no protagonismo das mulheres na música e chega a Belém nesta quinta (2)

Estreante em Belém, o "Feminino Instrumental", 4ª edição do Festival Feminino, chega na capital paraense nesta quinta-feira (02/05). A 4ª edição do evento, que foca no protagonismo das mulheres na música instrumental, conta com uma programação extensa de artistas regionais e nacionais e será realizada na Fundação Cultural do Estado do Pará até o próximo domingo (05/05).

Com programação gratuita ao público, o "Feminino Instrumental" apresenta shows de artistas do cenário paraense e de outras localidades. Nesta quarta edição, o evento é representado pelos shows de Lívia Mattos (SP), Flaira Ferro: Projeto Verê (PE), Tamboiara Amazônia e Layse e as Sinceras, com participação especial de Leona Vingativa, todas do estado.

Fora do segmento musical, mas ainda dentro das expressões artísticas, o evento leva ao Centur intervenções poéticas, performances, artes visuais com VJs e sessões de cinema, com mostras de filmes com protagonismo feminino, foco principal do festival, que celebra os avanços conquistados para as mulheres e reflete para a falta de representatividade que ainda existe em cenários predominados por homens.

​"Foi olhando para este cenário [predominado por homens] especificamente que o Festival trouxe esta edição especial​, que busca apresentar um recorte de mulheres​ que têm mudado essa realidade ao lançar carreiras e projetos maravilhosos dentro ​d​a música instrumental. Criando assim referências para novas gerações”, explica Débora Ribeiro, uma das idealizadoras e organizadoras do festival.

Em entrevista a O Liberal, Cris Salgado, integrante da Coletiva Tamboiara Amazônia, que faz parte das atrações, revelou ter se sentido honrada com o convite para integrar o evento que exalta o protagonismo feminino.

Cris se apresenta com o grupo às 18 horas, no sábado (Foto: Pierre Azevedo)

"Esse acontecimento contribui para a valorização e divulgação do trabalho da mulher no fazer artístico, movimentos que oportunizam protagonismo e destaque para mulheres que são instrumentistas e atuam nas artes e manifestações culturais. Uma conquista de espaço, representatividade e reconhecimento fundamentais neste momento de transição e busca por direitos e proteção das mulheres e das diversidades de gênero, na construção de uma sociedade mais justa e igualitária", contou.

Com apresentação marcada para o dia 4, Cris garante que o público receberá um show incrível, autoral e identitário reunindo instrumentos e vozes que fazem parte das manifestações populares da Amazônia. Ao lado dela, se apresentam no Tamboiara Amazônia, Mayara Coimbra, Roberta Evi, Maria Borges, Ana Terra, Vickamiaba e Adiane.

No domingo, último dia do Feminino Instrumental, é a vez da cantora e sanfoneira Lívia Mattos subir aos palcos. A artista já se apresentou acompanhando outras artistas em outra edição, em Belo Horizonte, e agora mostra ao público o seu trabalho autoral pela primeira vez no evento.

Lívia se apresenta às 20 horas no espaço (Foto: Tiago Lima)

"Para mim é muito importante descentralizar e poder chegar com o som e essa proposta para pessoas de outros lugares. É uma proposta de som diferente. Neste momento é fundamental ter ações que radicalizem nesse sentido de visibilizar mulheres que historicamente foram invisibilizadas e não puderam dizer a sua leitura de mundo. A música e as artes são uma forma de você mostrar essa leitura, inclusive quando não se tem texto nenhum, como é a música instrumental", afirmou Lívia.

Serviço

Local: Fundação Cultural do Estado do Pará

Endereço: Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré, Belém - PA

Ingressos: entrada gratuita e livre

Dias 02 e 03/05 (quinta e sexta-feira)

Cinema

Horário: 10h

Exibição de mostra de filmes, seguida por roda de conversa

Sessões: “Mulheres, cinema e educação" e “Mulheres, cinema e resistência"

Local: Cine Líbero Luxardo (na Fundação)

Dia 04/05 (sábado)

11h às 20h | Feira Feminina Amazônia

15h | DJ Shayra Brotero *Também nos intervalos entre as atrações

16h | Roda de Conversa: Mulheres na Política. Convidadas: Lorena Saavedra, Lívia Noronha, Vivi Reis, Bia Caminha e Bancada Mulheres Amazônidas.

18h | Show: Tamboiara Amazônia

19h50 | Performance Poética: Priscila Cobra

20h | Show: Flaira Ferro: Projeto Verê

*Projeções da VJ Mhorgana durante os shows

Dia 05/05 (domingo)

11h às 20h | Feira Feminina Amazônia

15h | DJ Jack Sainha *Também nos intervalos entre as atrações

16h | Roda de Conversa: “A Criatividade Econômica em uma Amazônia Ancestral e Futurista”. Convidadas: Moara Tupinambá, Fogoyó, Mestra Deia (Iacá) e Luciana Porto.

18h | Show: Layse e as Sinceras, participação especial Leona Vingativa

19h50 | Performance Poética: Suelen Corrêa

20h | Show: Lívia Mattos

*Projeções da VJ Bella Reis durante os shows

