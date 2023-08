Ex-The Voice Kids, Renan Andrade comemora aniversário de 18 anos com show

O cantor e compositor Renan Andrade, ex-The Voice Kids, comemora 18 anos com show em Belém e a presença de ex-participantes paraenses do programa no próximo sábado, dia 2, a partir das 12h, no Dom Gastro Bar. Dentre as participações estão três ex-The Voice Bia Dourado, Mel Chaves e Afonso Cappelo. Outra participação será de Larissa Leite da banda Bloco, além da abertura com Rubão Andrade e Cizinho. O show terá no repertório muito sertanejo, MPB, pop, forró e pagode

“Tive a ideia de fazer esse show para comemorar o meu aniversário, e nada melhor do que comemorar uma data tão especial fazendo a coisa que mais amo na vida, do jeito que gosto, ao redor de pessoas que gostam de mim e me apoiam sempre. Em questão de repertório, tem de tudo um pouco para agradar todo mundo, principalmente sertanejo, que é o estilo que mais me identifico”, conta Renan.

O rapaz ganhou visibilidade ao participar do The Voice Kids em 2019, aos 14 anos. Aquele momento foi muito importante para o jovem melhorar tecnicamente e investir na carreira posterior de músico. “O The Voice Kids é o sonho de toda criança que gosta de cantar e comigo não foi diferente. Foi uma experiência inesquecível onde pude aprender muito, e isso fez eu ter mais certeza de que quero seguir minha carreira profissionalmente”, assegura

No ano passado, Renan lançou o segundo álbum com músicas autorais intitulado “Para Sempre com Você” com nove faixas, sendo cinco autorais. O primeiro álbum “Dá Uma Chance” foi lançado em 2020, quando o jovem tinha 15 anos. Para essa apresentação Renan será acompanhado por uma banda completa com a produção de Júlio Mendes. “Estou sempre tentando participar ao máximo e ajudar com o que posso”, afirmou.

Renan ainda não pensou nos próximos passos, mas tem fé de que tudo dará certo agora já como adulto. “Quanto aos próximos passos, sou uma pessoa de muita fé, que sempre entrego meus planos e projetos nas mãos de Deus, que ele sabe o que faz, e no tempo certo. Vou fazendo minha parte por aqui seguindo com o que amo e certeza que Ele está sempre olhando por mim lá de cima para fazer esse sonho se tornar realidade dia após dia”, agradeceu.

SERVIÇO: Show de aniversário de 18 anos de Renan Andrade.

Data: próximo sábado, dia 2

Horário: 12h

Local: Dom Gastro Bar, localizado na travessa 3 de maio próximo a avenida Gentil Bittencourt

Mesas: R$ 60 para quatro pessoas