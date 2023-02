Entrevista: conheça a banda StarAce, formada por três irmãos

A banda StarAce, formado pelos irmãos Júlio (voz e guitarra), Luiz (baixo) e Thomaz Starace (bateria) se reinventa e apresenta novo projeto com singles e disco produzido pelo lendário do rock americano David Kershenbaum, responsável também por produções como: Tracy Chapman, Peter Frampton, Cat Stevens, Joan Baez entre outros.

O primeiro single “Mystical Cat”, foi disponibilizado em janeiro nas principais plataformas musicais.

Veja a entrevista exclusiva do grupo:

Como começou a banda?

Júlio: O Starace começou no ano de 2021, logo após a pandemia de Covid-19. Os 3 irmãos Starace, que já tocam há mais de 10 anos juntos em diferentes projetos ao longo desse tempo, resolveram fundar a banda com o primeiro nome de banda que criaram, antes mesmo de Ted Marengos, só que agora com uma outra proposta.

Porque Ted Marengos mudou para StarAce?

Thomaz Starace: Starace na realidade foi o primeiro nome da banda dos irmãos Starace. Além da "volta as origens", diferentemente dos Ted Marengos, o Starace tem seu alicerce nos 3 irmãos como membros oficiais, por mais que não se apresentem como um trio no palco.

Quais são as principais referênciasde vocês?

Júlio: Nossas principais referências vêm do rock que derivam do vasto repertório dos Beatles (banda ou solo) e outras dos anos 60, e tudo que interliga e se estende ao passado em artistas do rockabilly e blues, até o presente, como Jack White e Dawes.

De onde surgiu a ideia do convite para David Kershenbaum produzir esse projeto novo?

Luiz: O David Kershenbaum nos foi introduzido por nosso empresário Gary OC. Gary já havia feito contato com o David para gravar outros projetos, e quando enviou nosso material, o lendário produtor americano se animou muito em gravar nossas músicas, e acreditamos que por ele enxergar uma grande afinidade do Starace com o estilo de música que ele já produziu ao longo de sua carreira de produtor, como: Cat Stevens, Supertramp, Joan Baez, Bryan Adams, entre outros. Para nós essa experiência além de nos enriquecer e exigir muito das nossas habilidades no estúdio, também foi empolgante pois as conversas durante as gravações envolviam pessoas que o David conheceu e trabalhou pessoalmente, como por exemplo Elvis Presley e Bob Dylan.

O que podemos esperar do videoclipe de Mystical Cat?

Thomaz Starace: Esse vídeo é literalmente espetacular em todos os sentidos, pois foi filmado em um circo, com artistas reais fazendo acrobacias diante dos nossos olhos, além de contar com 2 grandes celebridades da televisão e do cinema brasileiro, Guta Ruiz e Gabriel Braga Nunes. A direção foi feita por Thiago Siqueira e nosso amigo de longa data Chico Cobra.

Manda uma mensagem para os nosso internautas...

Júlio: Desejamos que as pessoas sintam-se envolvidas com a nossa música e procurem saber mais desse nosso novo trabalho que está cheio de novidades por vir e conta com uma variedade de grandes nomes desde a produção das músicas, das capas e dos videoclipes. Grande abraço ao pessoal de Belém e logo logo nos vemos nos palcos do Starace show!