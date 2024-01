Em “Big Foot”, Nicki Minaj manda resposta para Megan Thee Stallion

Após Megan Thee Stallion lançar na última sexta-feira (26) o single “Hiss”, Nicki Minaj não ficou nem um pouco contente, devido uma suposta indireta que Megan teria mandando para ela. Em resposta, Nicki lançou nesta segunda-feira (29) a faixa “Big Foot”.

Tudo começou quando os fãs especularam que em “Hiss” Megan Thee Stallion teria mandado indireta para Kenneth Petty, marido de Nicki no seguinte verso: “Essas vadias não ficam bravas com Megan, essas vadias bravas com a Lei de Megan”.

A chamada Lei Megan, nos Estados Unidos, exige que as autoridades tornem disponíveis para a população uma lista contendo o registro dos condenados por crimes sexuais. O marido de Nicki Minaj, Kenneth Petty, já foi condenado por agressão sexual no ano de 1994. Em 2022, após se mudar para a Califórnia, ele foi condenado mais uma vez por não se registrar na lista de agressores. Pela Lei Megan, todos aqueles que já cometeram um crime sexual devem se apresentar para registro nessa lista a cada vez que mudarem de estado.

Desde o lançamento da música de Megan, na última sexta-feira (26), Minaj tem atacado a rapper em uma série de posts no X (antigo Twitter). “Já faz 2 dias. Só estava tentando ser legal e deixá-la conseguir seus pequenos streams. Não ia dizer nada. Mas eu me lembro de como todos mantiveram meu nome na boca e como eu disse que a próxima pessoa que mencionasse minha família iria se arrepender. Aliás, eles nem ouviram a música. Quem disse que é mesmo uma “dissimulação”? Nunca imaginei que eu tinha tanto poder”, comenta.

Em “Big Foot”, diss track lançada por Nicki, ou seja, músicas que expressam suas insatisfações para terceiros e são comuns na cultura hip-hop, a rapper responde a colega de profissão. Minaj acusa Megan de ter roubado o namorado da mãe, que morreu vítima de complicações de um tumor cerebral, em 2019, além de mentir em seu nome.

“Como você transa com o homem de sua mãe depois de ela morrer?/Você tem uma pisada grande, mas ainda é um peixe pequeno/Jurando em nome de sua mãe morta enquanto mente”, cita em trecho da música.

No novo single, Nicki ainda reforça a ameaça de que irá comprar seu catálogo musical. Atualmente, Megan Thee Stallion faz seus lançamentos como independente, após ter travado uma batalha judicial de três anos contra a gravadora 1501 Certified Entertainment. “Cadela, é melhor você calar a boca/Antes que eu ligue e compre seu catálogo”, dispara.

Outro ponto que MInaj tocou na faixa, que seguiu com ofensas de baixo calão à rival, foi o fato de que Megan levou um tiro, em 2020, do então companheiro Tory Lanez. “Falo agora sobre a lei de Megan/Por uma batida grátis, você pode fodê-la o pelo/Se você é um escritor fantasma, Pardi na mandíbula de Megan”, complementa.