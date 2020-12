Disco de João Donato ganha edição em vinil do Selo Sesc

Dez faixas do LP "Donato Elétrico" agora estão em tiragem especial de vinil duplo, inaugurando nova fase da gravadora do Sesc São Paulo. Álbum lançado há quatro anos, sob produção de Ronaldo Evangelista, trouxe inéditas do músico em encontro com jovens talentos paulistanos.

O disco de inéditas - lançado pelo próprio Selo em 2016 - e que na oportunidade retomava a sonoridade dos trabalhos de João Donato de meados dos anos 1970, marcados profundamente pelo uso do piano elétrico, agora recebe uma tiragem especial do "bolachão" produzido pela Vinil Brasil.

Para este lançamento, a capa e o encarte do LP receberam um novo tratamento gráfico com cores e elementos distintos do CD, além de capa Gatefold para armazenar o vinil duplo com 10 faixas remasterizadas.

Neste trabalho, o pianista e compositor carioca reuniu em estúdio expoentes do cenário musical brasileiro atual muito influenciados por ele. O produtor do disco, Ronaldo Evangelista, foi quem promoveu o encontro do símbolo da bossa nova com integrantes da banda Bixiga 70 e outros músicos que acompanham as cantoras Céu, Anelis Assumpção e Tulipa Ruiz, o músico Curumin, a banda paulista de jazz Metá Metá e o grupo instrumental Otis Trio.

Outro presente em Donato Elétrico é o percussionista, baterista e produtor musical Guilherme Kastrup. Para coroar o resultado deste encontro, no ano de seu lançamento, o álbum ainda recebeu uma indicação ao Grammy Latino como Melhor Álbum Instrumental.

Dos ensaios informais e de muito improviso com trocas de influências, nasceu um disco rítmico, de dez faixas, que mescla a música brasileira, latina e afro-cubana, com o jazz e o funk. O resultado é um álbum enérgico e atual, que mostra a vitalidade e a criatividade do octogenário atemporal João Donato.