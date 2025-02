Criança encanta público ao dançar no show de Joelma na Paraíba

Durante o show de Joelma em Guarabira, na Paraíba, um pequeno fã roubou a cena. No momento em que a artista paraense realizou um concurso de dança, a criança conquistou o público com sua performance.

O pequeno se chama Ryan e, segundo seus familiares, é uma pessoa com transtorno do espectro autista (TEA). Ele faz parte do fã-clube Faço Tudo Por Joelma, da Paraíba, fundado em 2023.

Após o show no Nordeste, Joelma embarcará para Belém, onde fará a abertura da Supercopa Rei neste domingo (02), no estádio do Mangueirão, a partir das 15h10. O evento terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela TV Globo.

ASSISTA: