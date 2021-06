Cantora Valéria Oliveira lança álbum com participação de Leila Pinheiro

A cantora natalense Váleria Oliveira lançou no dia 14 de maio, seu mais novo álbum denominado "Sacrário". O trabalho da artista traz a póetica do feminino sagrado envolvendo imagens, ritmos e poemas marcando um cenário mais intimista da cantora. Com produção musical da própria Valéria e de Jubileu Filho, o álbum foi lançado pela Tratore e está disponível em todas as plataformas digitais.

O décimo álbum da artista traz ainda participações especiais como a cantora paraense Leila Pinheiro, Daúde, Leci Brandão e Simona Talma, sua conterrânea. Segundo a cantora "as composições de Sacrário foram trançadas e enfeitadas pelos ritmos, interpretações e pelas marcações compassadas e sincopadas de sambas que estão carregados de amor, liberdade, dor e alegria”.

O álbum valoriza a importância da união e promove a expansão das culturas. Nasce como uma espécie de epifania, em um lugar de descobertas. Com a intenção de fugir de dias difíceis. O trabalho da artista tem como um dos principais objetivos transmitir boas vibrações não só para o mundo feminino, mas para todos os amantes da boa música.