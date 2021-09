Cantora Laudiane Maia lança novo single nesta quarta: 'Sai Fora'

A cantora Laudiane Maia lança nesta quarta-feira, 8, seu novo single “Sai Fora”, com uma pegada dançante do ritmo arrocha, que será lançada em plataformas digitais e nas redes sociais da cantora marajoara.

Em seu novo trabalho, que conta com a composição de Paula Gui, a cantora marajoara aposta no ritmo dançante do arrocha, com uma letra que retrata a história de um ex-casal. A mulher se encontra recuperada desta paixão, até que o ex volta pedindo para reatar a relação.

Além de cantora, Laudiane é também pedagoga. Natural de São Sebastião da Boa Vista, município pertencente à mesorregião do Marajó, ela mora em Belém há pouco tempo. A jovem canta desde a infância e o talento foi revelado ao participar de show de calouros na inauguração de uma escola no interior da cidade de Limoeiro do Ajuru, do qual saiu vencedora. Participou ainda do concurso dos artistas promovido pela Secult em São Sebastião da Boa Vista, onde foi premiada a melhor cantora pela escolha do público.

Durante sua trajetória musical, Laudiane Maia já foi vocalista na banda “Os Maias”, dos seus pais Benedito e Maria Maia e integrou ainda o elenco de outras sete bandas, de diversos municípios da região, além de cantar ao lado de Emerson Farias.

Desde 2018, a cantora segue carreira solo, e em 2019, gravou seu primeiro CD promocional, lançando-o na plataforma digital “Sua Música”, e ainda, durante a pausa artística causada pela pandemia, ela realizou uma live recheada de um repertório bem eclético. Agora faz shows em diversos municípios do Pará.

“Espero que, além de curtir e dançar muito meu novo single ‘Sai Fora’, essa canção inspire muitas mulheres a seguirem em frente após viver uma história de amor que fracassou, além de receberem todo o carinho que tive ao produzir esta música para eles”, retrata a artista.