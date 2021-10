Cantor Matheus Fernandes é atração de show beneficente

A Ação Social Turu, em parceria com o Projeto Semeando Amor, que arrecada cestas básicas e promove serviços de saúde para famílias carentes de Capitão Poço, nordeste do Estado, realiza neste sábado, 2, um show beneficente com a presença especial do cantor Matheus Fernandes, que estourou no Brasil, com a música "Baby me atende" gravada em parceria com o cantor Dilsinho.

O público poderá assistir o show trocando o ingresso por apenas dois quilos de alimentos não perecíveis em um conhecido salão de beleza da cidade. A ação social promovida pelo empresário cultural Antonio Turu, também comemora os quatro anos da VM Produções, responsável por grandes shows musicais na região Nordeste do Estado.

O projeto Ação Social Turu completa 10 anos em 2021. Ao longo desse período foram doadas mais de 13 mil cestas básicas para 3.100 famílias de Capitão Poço. "Este ano nossa meta é arrecadadas 15 toneladas de alimentos e beneficiar cerca de 500 famílias. Fazemos isso para ajudar as pessoas que ficaram sem nada principlamente nos últimos dois anos, no auge da pandemia", explica Antonio Turu.

Além do cantor Matheus Fernandes, o show beneficente que vai acontecer no Parque Clube DF, também contará com a participação de Lennon Forrozeiro e a dupla Gleik e Gleysson.

"Estamos seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos pelo Decreto Estadual que liberou os shows no Pará", disse Antonio Turu.

A entrega dos alimentos arrecadados será feita na segunda semana de outubro nas comunidades rurais da cidade.



Agende-se:

Show Beneficente de Matheus Fernandes

Data: sábado, 2 de outubro, a partir das 22h

Local: Parque Clube DF - Capitão Poço

Ingresso: 2 kg de alimentos não perecíveis