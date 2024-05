Bruno Mars anuncia novas datas no Brasil após ingressos esgotados

Bruno Mars fez a alegria dos fãs brasileiros ao anunciar quatro novas datas da turnê no Brasil. A anúncio ocorreu após os ingressos dos primeiros dias esgotarem. As novas datas são para o Rio de Janeiro (5 de outubro), São Paulo (12 e 13 de outubro) e Brasília (18 de outubro). Os shows serão no Engenhão, Morumbi e Estádio Mané Garrincha.

A pré-venda exclusiva para Clientes Santander acontece no dia 9 de maio. Os ingressos de São Paulo começam a ser vendidos às 9h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial. Já os ingressos do Rio de Janeiro e de Brasília começam a ser vendidos às 11h no site e às 13h nas bilheterias oficiais.

A venda geral para o público ocorre no dia 10 de maio. Os ingressos de São Paulo começam a ser vendidos às 9h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial. Já os ingressos do Rio de Janeiro e de Brasília começam a ser vendidos às 11h no site e às 13h nas bilheterias oficiais.

As bilheterias oficiais terão pontos para recolhimentos de doações para os afetados nas enchentes do Rio Grande do Sul. O público poderá doar água, alimentos não perecíveis e roupas.

SUCESSO - O cantor de pop e soul visita o Brasil para um turnê após o sucesso em 2023. Bruno Mars fez dois shows no festival The Town, conquistando a imagem nas redes sociais de cantor internacional mais simpático no ano passado.

A passagem teve até direito a palavras em português durante o show, declarações de amor para a plateia, apelido carinhoso e gravação de vídeo exaltando a música do Brasil com passeio do cantor pelo Rio de Janeiro ao som de funk.

Agenda completa de Bruno Mars no Brasil em 2024:

04 e 05/10 - Rio de Janeiro - Engenhão

08, 09, 12 e 13/10 - São Paulo - MorumBIS

17 e 18/10 - Brasília - Estádio Mané Garrincha