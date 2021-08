Billboard lista 25 melhores álbuns latinos de 2021 e deixa Brasil de fora

A Billboard publicou nesta terça-feira, 10, sua lista com os 25 melhores álbuns latinos de 2021 lançados até agora. Mas algo que chamou atenção logo de cara foi a falta de artistas brasileiros na seleção feita pela equipe da publicação. A lista traz lançamentos de artistas como Karol G, Myke Towers e mais uma série de cantores falantes do espanhol. Até um artista espanhol, C. Tangana, está contemplado com seu álbum "El Madrileño".

Anitta é citada duas vezes na lista, não por músicas suas, mas por participações em músicas de outros artistas. As canções em que Anitta aparece cantando em espanhol são: "Todo o Nada", do álbum "El Niño", de Lunay; e "Brazilera", do álbum "Vice Versa", de Rauw Alejandro.

No Twitter, a publicação da Billboard logo foi bombardeada de respostas de seguidores brasileiros, questionando a lista, lembrando que o Brasil é um país latino, e até mostrando que não faltaram lançamentos de álbuns brasileiros em 2021. Veja algumas reações:

Uma lista de discos brasileiros que poderiam estar nessa lista lançados em 2021:



- Rico Dalasam - DDGA

- Djonga - NU

- Febem - Jovem OG

- Duda Beat - Te Amo Lá Fora

- Pabllo Vittar - Batidao Tropical

- Jadsa - Olho de vidro

- Jean Tassy - Amanha

- Majur - Ojunifé — Duda Dello Russo 🏳️‍🌈 (@dudadellorusso) August 10, 2021

Seria melhor se falasse "melhores de língua espanhola" — JVBFAGXCX (@Callmeboto) August 10, 2021

Where the fuck is Pablo Vittar??? — Lucas Duarte (@LuscasSDuarte) August 10, 2021

Os editores da Billboard deveriam aprender geografia. Sempre excluem o Brasil de listas da América Latina. Estadunidense tem dificuldade com mapas? pic.twitter.com/Ef9p23zY4V — Fabulosonerd (@fabulosonerd) August 10, 2021

Sem Brasil 🇧🇷 sem credibilidade — vicVaporub🇧🇷🇧🇷🏳️‍🌈 (@VSR321) August 10, 2021