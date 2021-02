Bell Marques se emociona ao falar sobre ano sem carnaval

Nesta sexta-feira (12), o cantor baiano e ex-vocalista da banda Chiclete com Banana, Bell Marques, chorou ao falar sobre o cancelamento do carnaval 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. Em postagem no Instagram, o artista tentou falar, porém se emocionou e resolveu escrever na legenda o que está sentindo.

“Desculpem, não consigo falar, resolvi escrever. Hoje é um dia que não me sinto feliz!

Sei que tenho, e vou superar, mas o meu amanhecer foi assistindo um vídeo maravilhoso, e ouvindo uma mensagem motivadora, muito carinhosa do querido amigo Dolfo do Camaleão, na mensagem ele tentava me encorajar, porque ele sabe da minha paixão pelo que faço”, começou o artista.

“Existem coisas que não conseguimos explicar, todos sabem que essa festa tem um significado diferente pra mim e minha família, não é simplesmente o carnaval, é a historia da minha vida. Hoje, não estou sentindo aquele frio na barriga de todos os anos, não sinto a tensão nervosa da casa, nem escuto o alvoroço dos abadas, meu telefone emudeceu, não é carnaval cidade, quero continuar dormindo, pra não perceber que o sol não brilha tão forte e com a mesma alegria, como nos anos passados.”, continuou o baiano.

“Esse ano eu não vou ouvir o seu olhar, eu não vou sorrir pra o seu sorriso, o som da minha guitarra vai passar de raspão por mim, mas vou aprofundar minhas raízes e no próximo ano vamos viver um longo amor. Agora, vou guardar minhas lágrimas, por saber que você vai estar comigo em breve!”, escreveu o cantor se referindo a live que irá participar junto com outros grandes nomes.