Belém recebe grupo Mikage Project em celebração aos 130 anos de amizade Brasil-Japão

Com instrumentos tradicionais e uma sonoridade que mistura passado e presente, o trio japonês Mikage Project realizou na tarde desta quarta-feira (25) um workshop gratuito no Teatro Estação Gasômetro, em Belém. A ação, promovida pelo Consulado-Geral do Japão, marcou o início da passagem do grupo pela cidade e fez parte da programação do ano que celebra os 130 anos de amizade entre Brasil e Japão.

“Este é um ano muito especial para as relações entre nossos países, e estamos muito felizes em trazer um grupo de alto nível como o Mikage Project, que utiliza instrumentos tradicionais como o shakuhachi, o tsugaru shamisen e o koto para divulgar a música folclórica japonesa”, destacou o cônsul-geral Tomio Sakamoto. “A diversidade cultural do Brasil facilita esse intercâmbio. O workshop foi uma forma de promover essa aproximação e ampliar o entendimento mútuo entre as nações”, finalizou.

Com repertório que homenageia o minyo, estilo musical tradicional do Japão, em diálogo com elementos contemporâneos, o Mikage Project é formado por Sato Koki (shakuhachi), Asano Sho (tsugaru shamisen e canto) e Homma Takashi (koto de 25 cordas). “É a nossa primeira vez no Brasil, e ficamos felizes que o início dessa turnê pela América do Sul seja justamente em Belém. As pessoas daqui são muito calorosas, e isso nos marcou profundamente”, disse Homma. “No workshop, mais do que ensinar, quisemos proporcionar uma pequena apresentação, transmitindo as emoções por meio da música japonesa”, afirmou.

O impacto da apresentação foi imediato. A arquiteta Andréia Lima, 35 anos, participou do workshop e se emocionou com a experiência. “Achei muito interessante e cultural. É um evento de grande importância, principalmente neste ano de celebração entre Brasil e Japão”, declarou. Ela contou que sua conexão com a cultura japonesa começou com animes e mangás, e hoje se estende à atuação profissional, na área de expansão comercial.

Para o estudante Mauro Mendes, 23 anos, o momento teve um sabor nostálgico. “Cresci rodeado de cultura japonesa e até cheguei a tocar koto na adolescência. Foi maravilhoso escutar essas músicas novamente e reviver essas lembranças”, disse. Apaixonado pela culinária japonesa, ele começou a estudar o idioma e cultivou amizades com descendentes, o que fortaleceu ainda mais sua relação com essa cultura.

O grupo também compartilhou sua expectativa para o concerto que será realizado nesta quinta-feira (26), também no Gasômetro. “Queremos fazer todos dançarem, baterem palmas, cantarem com a gente. Esses elementos são essenciais na música folclórica japonesa. Esperamos uma noite animada, cheia de trocas e alegria”, adiantou Asano Sho.

Após a passagem por Belém, o Mikage Project segue para outras cidades da América Latina, levando com eles as memórias e os afetos colhidos na capital paraense. “Levaremos conosco as boas energias de Belém e de seu povo. Esse início foi muito especial”, concluiu o grupo.