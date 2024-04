Banda evangélica Estação Antiga anuncia show em Mosqueiro e lançamentos

A banda evangélica Estação Antiga realiza no próximo dia 27, no Parazinho Esporte Clube, na Vila de Mosqueiro, um show voltado ao público do distrito. Com entrada franca, a partir das 20h, o espetáculo “Estação Antiga em Mosqueiro”, traz um apanhado do repertório do quarteto criado há quatro anos e inspirado na banda Catedral, do Rio de Janeiro. O grupo promete uma apresentação de 15 canções do estilo pop rock, passando pelos gêneros gospel e romântico.

No último sábado, 13, a banda se apresentou no bairro da Pedreira, em Belém, no “Pré-Congresso de Adolescentes” da Assembleia de Deus – Região Pedreira 3. O show marcou o início da temporada 2024. Para a apresentação do próximo dia 27 já foi anunciada uma hora e meia de show, com letras que trazem abordagens de questões sociais para questionar a realidade e levar as pessoas da plateia à reflexão.

Segundo a banda, outros municípios estão com exibição previstas após o show em Mosqueiro, e o próximo deverá ser Santa Isabel do Pará. Para o segundo semestre desse ano, a banda projeta o lançamento de quatro EPs e um videoclipe.

O compositor e vocalista do conjunto, Ciro Daniel, destaca o momento atual da Estação Antiga. “A nossa banda tem recebido um carinho de um público de várias faixas etárias, desde os aficionados às músicas da década de 1980, com as quais recebemos influências, inclusive das emissoras de rádio da época, até a plateia formada pelos mais novos, na opção pela mensagem bíblica, que é o nosso forte, além do romantismo e o enfoque a causas sociais que interessam que afetam a juventude, assim como a todos”, afirma o artista.

Para o público gospel, a Estação Antiga começou a se destacar em 2020, em plena pandemia do novo coronavírus, quando fez show em live com milhares de acessos com músicas religiosas. O mercado de música constatou que o interesse pelo gênero cresceu exponencialmente durante a crise sanitária, sobretudo antes da criação da imunização com a vacina.

Além de Ciro Daniel, a Estação Antiga é composta por Jacob Tavares, contrabaixista; Israel Silveira, baterista; e Daniel Wilker, guitarrista. Todos têm histórico em grupos conhecidos e grandes artistas no Estado e nacionais. Os contatos para shows podem ser feitos por meio do telefone (91) 98866-9598.

Serviço

Evento: “Estação Antiga em Mosqueiro”

Data: 27 de abril

Local: Parazinho Esporte Clube

Endereço: Travessa Siqueira Mendes, 964/Vila – Distrito Mosqueiro

Horário: 20 horas

Acesso: entrada gratuita