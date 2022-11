Baile do Seu Godofredo chega à 4ª edição

Brega, guitarrada, lambada, carimbó e samba são alguns dos ritmos que vão contagiar o público na 4ª edição do Baile do Seu Godofredo, no Espaço Cultural Apoena, no sábado, 26, a partir das 20h.O conhecido personagem cavalheiresco da noite de Belém, conhecido pela disposição para dançar com muitas damas, ganhou uma festa só para ele. Quem vai embalar essa noite dançante é Sandrinha e Banda e a DJ Jack Sainha.

O paraense Godofredo Elleres, 69 anos, o Seu Godô, é casado há 44 anos com Coaracy Luana. Usando camisa pólo e chapéu modelo panamá, ele domina o salão com muito ritmo e tratamento respeitoso e elegante com as mulheres.

“Desde criança que gosto e participo de festas e bailes. Meu pai gostava e organizava festas familiares nos diversos momentos. Aqui em Belém, considerando que as festas e bailes sempre fizeram parte da vida cultural da cidade, eu participo ativamente desses eventos em blocos de Carnaval, festas e cortejos Juninas, pois, são momentos de congregação e vivências com parentes e amigos”, defende Seu Godofredo.

Ele é tão famoso, que já ganhou até uma música em homenagem, composta pelo cantor e compositor Félix Robatto (“Seu Godofredo”). A presença desse exímio dançarino já é uma atração por si só.

Show

A noite promete um evento super dançante de ritmos variados, com especial destaque aos gêneros regionais. Com 20 anos de carreira, a cantora Sandrinha iniciou a carreira solo há um ano e vai embalar o Baile do Seu Godofredo pela segunda vez. “No novo projeto (da banda) toca tudo, todos os ritmos, como banda baile. Vai ser um repertório especial que vai começar o brega marcante, o tecnobrega, o calipso, cumbia, zouk, carimbó, bem regional, bem dança de salão, com estilos que a galera gosta de dançar agarradinho”, descreve Sandrinha.

O setlist da artista traz sucessos paraenses como “Minha Amiga”, “Ao Pôr-do-Sol”, “Cumbia do Amor” e “Dançando Calipso”, entre outros. “O Seu Godo sobe o palco, dança comigo e faz coreografia, ele é meu parceirão de dança e de copo. Ele é uma lenda viva da noite paraense e da boemia da cidade”, conta a artista. Sandrinha será acompanhada no palco pelos músicos Melk (bateria), Maykon Yamada (baixo) e Lorran Valle (guitarra).

Natural da cidade de Capitão Poço, no Nordeste Paraense, ela começou a carreira cantando na banda de forró Chapéu de Couro, de Castanhal, e depois ficou 14 anos na Banda Trilha Sonora, de Belém, que mudou o nome para Tropa do Forró. Atualmente, ela prepara o primeiro EP solo com cinco músicas autorais de ritmos variados.

Jack Sainha vai agitar o público ávido por dançar, antes e depois do show de Sandrinha e Banda. ”Para o Baile do Godô, o set é sempre bem focado na música paraense. Eu estou preparando um set bem dançante desde a abertura da festa, para quando a banda entrar, a pista já está quente. Quero começar com umas cumbias, lambadas, zouk, arrochas e bachatas. Para encerrar, depois da banda, vou mandar uns bregas, melodys, marcantes, saudade e não pode faltar um boi do Arraial do Pavulagem e uns carimbós que o Godô adora. É pra dançar a noite toda”.

Agende-se

4ª Baile do Seu Godofredo

Dia: sábado, 26

Hora: a partir de 20h

Local: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias 450 altos, esquina com Tv. Antônio Baena).

Ingressos: R$ 15 até 21h e R$ 20 depois de 21h

Informações: (91) 98124-1363 e 982038913