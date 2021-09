Após vencer principal categoria do VMA, Lil Nas X sai carregado de festa

O rapper Lil Nas X, vencedor da principal categoria do prêmio VMA com Vídeo do ano por "Montero (Call me by your name)", saiu carregado por seguranças da festa da premiação. A comemoração ocorreu na boate 1 OAK, em Nova York. O artista, de 22 anos, saiu carregado por seguranças, visivelmente alcoolizado. Nas imagens, o cantor aparece com a jaqueta aberta e o rosto coberto por uma blusa preta. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

Lil Nas X leaving a party after his victorious #VMAs night pic.twitter.com/mPgeWSLNSz — Lil Nas X Media (@lilnasxmedia) September 13, 2021

Além de rapper Lil Nas X, a 40ª edição do MTV Video Music Awards (VMA) consagrou também a jovem cantora Olivia Rodrigo, em cerimônia com plateia lotada voltou a contar com a presença do público. A premiação aconteceu na noite do úlltimo domingo, na arena Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York.