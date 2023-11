Produção do Lollapalooza 2024 vai divulgar line-up do festival nesta terça-feira (7), às 12h

O Lollapalooza Brasil 2024 vai revelar nesta terça-feira (7), às 12h, o line-up completo do festival. As atrações vão se revezar nos palcos montados no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 22, 23 e 24 março do ano que vem. Os ingressos já estão à venda pelo site oficial.

Origem do Lollapalooza

A primeira edição do Lollapalooza aconteceu no ano de 1991, nos Estados Unidos, organizada por Perry Farrell, vocalista do Jane's Addiction. Enquanto a banda dele chegava ao fim, Perry conseguiu colocar de pé um festival que parecia ter tudo para não dar certo, mas, acabou se tornando uma das maiores marcas da cultura pop das últimas décadas.

Trinta e dois anos depois, Farrell conseguiu reunir a formação original da banda e levá-la ao festival criado por ele, hoje um evento multinacional. O baixista Eric Avery já havia tocado no Lolla em 1991. Após deixar o Jane's Addiction, ele agora voltou e afinado com Perry.

No Brasil, a primeira edição do festival aconteceu em abril de 2012, no Jockey Club de São Paulo. Ao todo, 70 atrações se apresentaram nos cinco palcos (Cidade Jardim, Butantã, Kidzapalooza, Alternativo e Perry) instalados na área do complexo, entre as quais estavam o Foo Fighters e o Arctic Monkeys.

As edições seguintes do Lollapalooza Brasil ocorreram nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 e, o último, este ano de 2023.