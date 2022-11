9º Festival Tapajazz começa hoje, em Santarém; confira a programação

Alter do Chão, distrito de Santarém, no Baixo Amazonas, recebe a 9ª edição do Tapajazz, o primeiro festival de jazz do interior amazônico, com várias atrações paraenses e nacionais. Serão três noites de shows, a partir desta quinta-feira, 24, até o sábado, 26, no palco armado na Praça 7 de Setembro, sempre a partir das 20h. Entre as atrações, estão o baixista Michael Pipoquinha (CE), o multiinstrumentista Pedro Martins (DF), os violonistas Zé Paulo Becker (RJ) e Alan Gomes (AP), além dos paraenses Trio Lobita, Canto de Várzea, guitarrista Delcley Machado e a Amazônia Jazz Band. A entrada é franca.

Jane Duboc se apresentaria na noite de encerramento do Tapajazz, mas cancelou a participação atendendo a recomendação médica, pois testou positivo para a Covid-19.

Programação

O festival será aberto pelo Canto de Várzea, grupo tradicional que há 40 anos movimenta a cena de Santarém. Em seguida, o Trio Lobita, com Andréa Pinheiro (vocal e pandeiro), Paulo Moura (violão 7 cordas) e Tiago Amaral (clarinete), toca sucessos do samba e do choro e autorais.

Na segunda noite, Alan Gomes apresenta os ritmos amazônicos misturados a outros estilos musicais, destacando os tambores de batuque e marabaixo, sons tradicionais do Amapá. Em seguida, Zé Paulo Becker se apresenta com Dudu Oliveira (sax e flauta), Rodrigo Villa (contrabaixo) e Cassius Theperson (batería). Compositor parceiro de Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, Roque Ferreira, Mauro Aguiar, Edu Krieger, Moyseis Marques, Tiago Torres da Silva e Pedro Luís, ele já teve músicas gravadas por Ney Matogrosso. O guitarrista paraense Delcley Machado encerra a segunda noite com show instrumental.

O baixista Michael Pipoquinha e o multiinstrumentista Pedro Martins, expoentes internacionais, abrem a última noite do Tapajazz, com música instrumental brasileira. Em seguida, o cantor, compositor e multiinstrumentista Filó Machado, que teve uma indicação ao Grammy Latin Jazz em 60 anos de carreira, apresenta as canções autorais inéditas e releituras de MPB, ao lado do neto, Felipe Machado (vocal e violão) e de Lisandro Massa (piano). A Amazônia Jazz Band encerra o festival, da Secult com um show potente.

O Tapajazz é reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Pará desde 2021. Este ano, o evento também contará com a feira de discos do Backphonia, com expositores de Macapá (AP) e de Santarém.

O patrocínio é da Equatorial Pará, via Lei Semear, Fundação Cultural do Pará (FCP) e Secretaria de Cultura do governo do Pará. Com apoio da Prefeitura de Santarém, Casa do Saulo, Cargill, Deputado federal Airton Faleiro e Unimed Oeste-PA. O evento é realizado pela Fábrica de Produções.

Agende-se:

9º Festival Tapajazz

Dias: De quinta a sábado, 24 a 26

Hora: sempre a partir das 20h

Local: Na Praça 7 de Setembro, em Alter do Chão, em Santarém.

Informações redes sociais do @tapajazz

Gratuito