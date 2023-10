Mostra 'Catarse de Devoção' promove bate-papo com poeta Paes Loureiro

A fotógrafa Paula Giordano e o poeta Paes Loureiro participam de bate-papo "Poesia e fotografia: uma transa" para discutir a relação entre essas duas artes no próximo sábado, dia 28. O evento integra a exposição “Catarse de Devoção”, da fotógrafa paraense Paula Giordano. Os dois artistas estarão às 10h, na Galeria Benedito Nunes, para conversar com o público interessado. A exposição segue na Galeria Benedito Nunes de segunda a sexta-feira, da 9h às 17h.

O trabalho “Catarse de Devoção” tem forte influência do poético em sua pesquisa imagética da corda, elemento marcante do Círio. “A influência é no sentido poético mesmo, quando ele traz num poema que as pessoas que estão ali trazem a caridade, que a alma delas ali na corda está em outro lugar. Isso é muito próximo do que sinto, gera uma identidade muito grande com o que eu sinto, com o que eu experiencio, quando estou neste lugar de fotografar, ao lado dos promesseiros na corda, porque eu presencio isso. Acho que faz parte e está muito entrelaçado com a poética deste trabalho, sobre humano, sobre o corpo, sobre o espírito, guarda uma relação muito intima”, enfatiza Paula.

O poeta, romancista, pesquisador da arte e professor João de Jesus Paes Loureiro explica essa relação. “A relação entre poesia e fotografia ou fotografia e poesia é uma transacionalidade. Há equivalência, independência e integração, em um jogo estético pelo qual uma arte fecunda, outra por quem é fecundada”, afirma o poeta. Paes Loureiro também é romancista, pesquisador da arte, professor voluntário da Pós-graduação em Artes (PPGARTES/UFPA) e da Faculdades de Dança (UFPA). As obras foram publicadas no Brasil, Portugal, França, Japão, Itália e Alemanha.

Paula Giordano é paraense, artista visual e médica. Ela realiza pesquisas e projetos fotográficos autorais que buscam um diálogo com a expressão de sentimentos e emoções, relacionados aos dilemas existenciais do ser humano, bem como trabalhos com um viés documental que transitam no campo da antropologia ao investigar as relações do homem com o meio e a religiosidade.

Atualmente, Paula opera na fotografia e videoarte, com enfoque nas relações corpo, imagem e luz. Possui obras nos acervos do Museu im Spital Grunberg - Alemanha, Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, Museu de Artes Plásticas de Anápolis/GO, Museu de Arte Sacra e Galeria Theodoro Braga. É uma das vencedoras do Prêmio Portfólio FotoDoc 2023, o principal festival de fotografia documental do Brasil.

Com imagens em preto e branco e vídeo em tom documental, a mostra Catarse de Devoção segue com visitação aberta ao público até 28 de novembro, de segunda a sexta, sempre das 09 às 17h, na Galeria Benedito Nunes, no subsolo do Centur. A entrada é gratuita.

SERVIÇO: Mostra Catarse de Devoção promove bate-papo com Paes Loureiro

Data: sábado, dia 28

Horário: 10h

Local: Galeria Benedito Nunes (subsolo do CENTUR).

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré.

Entrada franca.