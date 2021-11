Cantor e compositor paraense morre por complicações da covid-19

Morreu na noite da última segunda-feira (22), aos 77 anos, o cantor e compositor santareno Antônio Von. O artista estava internado no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) há cerca de um mês, após ter sido diagnosticado com a covid-19 e sofrer complicações da doença.

Natural de Belterra, Antônio Von era membro da Academia de Letras e Artes de Santarém. Em seu acervo particular ele tem 150 composições e já ganhou prêmios como o do Festival Estudantil, em 1969, e no Festival de Música Popular do Baixo Amazonas, de 19700, com a música ‘Corrida’.

Sua última apresentação foi em um evento promovido pela Secretaria de Cultura chamado “Clube das Quintas”, em que tocou de forma virtual para o público, em julho deste ano.

Dono de um timbre marcante, Von teve passagem por algumas bandas locais famosas na década de 70, como Os Lords, Jet Som (Som 40) e 5ª Dimensão.

O ex-prefeito de Santarém, Alexandre Von, postou em sua rede social uma nota sobre o falecimento do cantor, que era seu sobrinho. “Antônio amava a música. Como cantor e compositor por mais de cinco décadas, alegrou almas e corações com suas inesquecíveis interpretações”, escreveu.