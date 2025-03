Morador do prédio de 'Sex and the City' em NY perde a paciência com turistas

A icônica fachada do Brownstone no West Village, em Nova York, eternizada como a casa de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) em Sex and the City, continua atraindo fãs da série - mas a paciência dos moradores parece estar no limite.

Um vídeo que viralizou esta semana mostra um homem saindo da residência e pedindo que os turistas não fiquem aglomerados em frente à propriedade. Irritado, ele reforça: "Isso acontece o tempo todo. Não é a casa de Carrie, é minha".

O programa, que foi ao ar entre 1998 e 2004 e gerou dois filmes e o spin-off And Just Like That , mantém o status de fenômeno global, atraindo turistas que disputam um espaço na escadaria para tirar fotos e gravar vídeos para redes sociais.

Os moradores já tentaram diversas medidas para conter o fluxo de visitantes, como instalar correntes na entrada e placas de "Proibido entrar". De acordo com o New York Post, em janeiro, o dono do imóvel chegou a solicitar à prefeitura autorização para colocar um portão de ferro e aço para restringir o acesso, alegando que sua casa havia se tornado um "destino turístico global" e que, em qualquer hora do dia ou da noite, havia grupos fazendo fotos, gravando vídeos e até tentando entrar no local.