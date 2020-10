Modelo de 23 anos representa o Fluminense no concurso 'Musa do Brasileirão'

A modelo, digital influencer e estudante de Engenharia de Produção, Suzanne Shwnay, 23 anos, foi eleita a nova Musa do Fluminense no concurso Musa do Brasileirão 2020. Ela conquistou o posto após vencer as quinze candidatas na etapa final do concurso que é realizado pela agência Luxxus.

“Uma musa precisa ter um grupo de características que representem o time e, sem dúvidas, me dedicarei a representar o Fluminense de uma forma impecável, o que significa estar nos altos e baixos momentos; criticar e elogiar o clube e sugerir medidas efetivas para sua ascensão” . A beldade ainda completou que, devido à quarentena, a final foi numa live no Youtube em outubro, “e em novembro teremos um encontro em São Paulo para entrega de faixas”, destacou.

A gata faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Suzanne Shwnay arrasa ostentando seu shape perfeito nas redes sociais.

Após mais de 8 meses de disputa, a organização do Musa do Brasileirão divulgou as candidatas selecionadas para concorrer ao título de torcedora mais bonita do país. Acompanhando as alterações realizadas nos campeonatos de futebol, as Musas desse ano disputarão o título nacional apenas em 2021.

Mais uma vez valorizando a diversidade da mulher brasileira, o Musa do Brasileirão conta com representantes de todos os biotipos e belezas do nosso país.