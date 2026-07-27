Miss Universe Brasil: Maria Gabriela encerra reinado com vestido inspirado em 'A Última Ceia'

A escolha deu continuidade ao simbolismo religioso que marcou seu reinado, iniciado com o traje típico inspirado em Nossa Senhora Aparecida no Miss Universo 2025

Em seu discurso, a piauiense destacou as críticas que recebeu desde a conquista do título e afirmou que espera ser lembrada ( Foto: Reprodução )

A piauiense Maria Gabriela Lacerda encerrou, na madrugada deste domingo (26), seu ciclo como Miss Universe Brasil 2025. Em cerimônia realizada no Komplexo Tempo, em São Paulo, a modelo passou a coroa para Marcella Kozinski, representante da Ilha do Mel (PR), eleita a nova representante brasileira no Miss Universo.

O evento teve início na noite de sábado (25), às 22h30, e reuniu as candidatas na disputa pelo título nacional. Antes da coroação da sucessora, Maria Gabriela protagonizou um desfile de despedida que emocionou o público. Ao som de uma homenagem sobre sua trajetória, a miss recebeu aplausos enquanto relembrava os desafios enfrentados ao longo do reinado.

Em seu discurso, a piauiense destacou as críticas que recebeu desde a conquista do título e afirmou que espera ser lembrada pelo exemplo de perseverança e determinação deixado durante sua passagem pelo concurso.

Vestido de despedida fez referência à "Última Ceia"

Na despedida do reinado, Maria Gabriela chamou atenção ao usar um vestido dourado inspirado em "A Última Ceia", de Leonardo da Vinci, reforçando a conexão com a fé cristã, marca de sua trajetória nos concursos. Antes, ela também desfilou com um vestido vermelho e uma estola com aplicações em formato de pétalas.

A escolha deu continuidade ao simbolismo religioso que marcou seu reinado, iniciado com o traje típico inspirado em Nossa Senhora Aparecida no Miss Universo 2025 e reforçado pela visita ao Santuário Nacional de Aparecida, registrada no documentário "Coroada pela Fé".

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Quem é Marcella Kozinski?

A nova Miss Universe Brasil é Marcella Kozinski, de 26 anos, representante da Ilha do Mel (PR). Natural de Curitiba, a modelo recebeu a coroa de Maria Gabriela Lacerda e a faixa de Natália Guimarães, vice-Miss Universo 2007.

Marcella já venceu o Miss Universo Paraná em 2021 e participou de um concurso internacional na China, em 2019. Agora, representará o Brasil no Miss Universo 2026, marcado para 24 de novembro, em Porto Rico. Flávia Klemz (Espírito Santo) ficou em segundo lugar, e Jaqueline Ciocci (Chapada Diamantina), em terceiro.