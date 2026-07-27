TER · 03 NOV 2026Assine
TER · 03 NOV 2026
Edição impressaAssine
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Variedades

Miss Universe Brasil: 'Sonhos nunca envelhecem e eu sou a prova viva', diz Marcella Kozinski

Estadão Conteúdo

26 de julho de 2026 às 21:06

A paranaense Marcella Kozinski, de 26 anos, foi coroada Miss Universe Brasil 2026 em cerimônia realizada na noite deste sábado, 25. Natural de Curitiba, a paranaense foi eleita Miss Paraná em 2021 e, desde 2019, trabalha como modelo fora do País.

Em postagem nas redes sociais, ela comemorou a vitória e já começou a traçar planos para representar o País na edição mundial do concurso em Porto Rico, em novembro. "Sonhos nunca envelhecem, e eu sou a prova viva disso. Tenha coragem, determinação e dê o seu melhor, mas acima de tudo, tenha fé. Entregue seu caminho e confie que o melhor acontecerá na sua vida. Não foi apenas uma realização, mas uma promessa que se cumpriu. Imensamente feliz em saber que tanto trabalho e dedicação me levaram em direção ao meu sonho! Agora mais do que nunca o foco continua, carregando o Brasil no peito", escreveu.

Com a nova edição do Miss Universe Brasil, Maria Gabriela Lacerda, do Piauí, que venceu em 2025, se despediu do título. Antes da final, ela desfilou com um vestido inspirado em 'A Última Ceia', de Leonardo Da Vinci.

Ao todo, 31 mulheres concorreram ao título - número maior que as unidades federativas brasileiras porque foi a primeira vez que o Miss Universe Brasil incluiu rotas turísticas. Marcella superou as concorrentes do Espírito Santo (ES), Flávia Klemz, e da Chapada Diamantina (BA), Jaque Ciocci.

Marcella representou a Ilha do Mel, se tornando a primeira candidata eleita pela nova categoria criada pelo concurso para destacar destinos turísticos brasileiros. Também havia candidatas de Cataratas do Iguaçu-PR, Berço da República-SP, Litoral Paulista-SP, Triângulo Mineiro-MG, Vale dos Vinhedos-RS e Vale do Paraíba-SP.

A Ilha do Mel é um dos principais pontos turísticos do litoral paranaense, com praias, morros, trilhas e monumentos que contam a história do estado. É, também, uma Unidade de Conservação para proteção de ecossistemas naturais: manguezais, restingas, brejos litorâneos e caxetais.

Com o Parque Estadual e a Estação Ecológica, 93% da Ilha está em Unidades de Conservação.

Assuntos relacionados

BELEZA/CONCURSO/MISS UNIVERSE BRASIL 2026/MARCELLA KOZINSKI/PERFIL