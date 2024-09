Miss Teen Nacional Brasil 2024: paraense Natasha Barbosa é 1ª princesa

Natasha Barbosa tem 17 anos, mora em Ananindeua (PA) mas já brilha em sua beleza e talento, como demonstrou no último sábado (31), no Teatro José Alencar, em Fortaleza (CE), quando conquistou o título de 1ª princesa no concurso Miss Teen Nacional Brasil 2024. A disputa das candidatas no concurso começou ainda na sexta-feira (30), com a chegada e confinamento delas. A final reuniu 17 candidatas. "Eu estou muito feliz com essa conquista no concurso. Eu entendo ser uma honra poder ter representado o meu estado, o Pará, em um evento nacional", enfatiza Natasha. Ela cursa o 2º ano do Ensino Médio, pretendendo se formar em Medicina, e há dois anos atua como modelo, mediante assessoramento dos pais Elaine Barbosa e Carlos Alberto Moreira.

Essa foi a primeira experiência de Natasha em um concurso de modelo em nível nacional, após ela ter vencido o Miss Teen Nacional Pará 2024, em fevereiro deste ano. Como prêmio do concurso nacional, a paraense ganhou a oportunidade de representar o Brasil no certame internacional, o Miss Teen Global Internacional oficial. Natasha também recebeu convites de agências internacionais de modelos para atuar em campanhas publicitárias. O talento e beleza de Natasha tem história na família dela. A avó Erinete Menezes chegou a vencer concurso de beleza na década de 70.

Emoção

Natasha Barbosa destaca que "participar de um concurso de beleza é mais do que uma competição, é uma oportunidade única de vivenciar um intercâmbio cultural e compartilhar a riqueza da nossa cultura e culinária paraense". "Fico imensamente feliz em ver a visibilidade e o reconhecimento que o Pará vem conquistando. Isso ressalta a nossa crescente preparação para receber visitantes do mundo todo, especialmente com a COP 30 se aproximando. Promover o Pará dessa forma contribui para fortalecer o turismo e impulsionar o mercado turístico, mostrando ao mundo a beleza e a diversidade que o nosso estado tem a oferecer", afirma a 1ª princesa.

A jovem revela que sua preparação para o concurso foi intensa, incluindo aulas de oratória, passarela, desenvoltura, tratamento corporal, capilar e a eletroestimulação neuromuscular. Natasha teve de conciliar os estudos com os compromissos do concurso.

Para a mãe dela, Elaine Barbosa, foi importante acompanhar a trajetória da jovem no Miss Teen, e ela agradece a todos os parceiros que contribuíram de alguma forma para o sucesso da jovem. "Estou extremamente feliz com as conquistas da Natasha, muito orgulhosa em ter uma filha que apresentou nosso estado com muito amor e sabedoria", enfatiza Elaine.

No concurso, Natasha usou vestidos confeccionados pelo estilista Ivan Rodrigues e confeccções de Charles Mendes. "Natasha usou vestidos feitos por mim; peças todas bordadas, com vidrilhos e cristais", destaca o estilista Ivan Rodrigues.