Ministério Promise grava DVD de 10 anos em Belém
Projeto “InConcert” será registrado no Teatro Margarida Schivasappa e contará com participação de Sergio Saas
A gravação do DVD ao vivo "InConcert – Especial 10 Anos", do Ministério Promise, será realizada neste sábado, 2 de maio de 2026, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém. O evento marca a celebração de uma década de atuação do grupo no cenário gospel paraense.
Entre as participações confirmadas está o cantor Sergio Saas, conhecido pelo trabalho solo e pela trajetória com o grupo Raiz Coral. O artista é reconhecido por performances que incorporam elementos da música brasileira e do black soul. Sua participação integrará o registro audiovisual que será gravado durante o evento.
Proposta Musical e Trajetória
Ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Ministério Promise tem se destacado na cena regional por sua proposta musical voltada à fé, adoração e mensagens de esperança. Ao longo dos anos, o grupo ampliou seu público e passou a participar de eventos de maior alcance.
"Nosso alvo maior é trabalhar em prol do Reino de Deus, levando mensagens de salvação, fé, amor, esperança, pois sabemos que a música sara a alma e os corações sofridos, não somente cantando, mas também com ações sociais que realizamos, é um conjunto de situações que se somam", afirma Tiago Duarte, integrante da banda.
A gravação do DVD reunirá repertório autoral e momentos de louvor, em uma apresentação ao vivo. A proposta é registrar a trajetória do ministério e consolidar sua atuação no segmento gospel. Com o registro audiovisual, a banda segue ampliando sua inserção no mercado musical.
Em 2024, os artistas lançaram seu primeiro EP. Na ocasião, Ozeas Castro, integrante do grupo, comentou: "Estamos em nosso melhor momento. Deus tem sido maravilhoso e tem aberto portas para nós do Ministério Promise. Depois de oito anos, resolvemos que este atual momento é o mais importante, onde estamos realizando um sonho que é a gravação do nosso EP e inserção nas plataformas digitais". Agora, o grupo celebra seus dez anos com a gravação do DVD.
Evangelização e Ação Social
Fundado em 15 de maio de 2016, o grupo surgiu a partir da iniciativa de amigos que utilizam a música como ferramenta de evangelização e ação social. Além das apresentações, o ministério desenvolve atividades como distribuição de alimentos, visitas a hospitais e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Na trajetória, o grupo já participou de eventos como o Campori de Desbravadores, em Castanhal, e o Celebra Jovem, realizado na Arena Mangueirinho, em Belém, que também incluiu ações solidárias.
Formação do Ministério Promise
O Ministério Promise é composto pelos seguintes integrantes:
- Tenores: Ozeas Castro, Salomão Cascaes e Tiago Duarte
- Sopranos: Yanne Miranda e Lane Campos
- Contraltos: Mayse Aguilar e Gisele Gomes
A banda que acompanha o grupo é formada por:
- Bateria: Moisés
- Baixo: Matheus Lopes
- Teclado: Elvis
- Guitarra: João Gabriel e Felipe
- Violão: Felipe
Serviço
- Evento: Gravação do DVD ao vivo – Ministério Promise - INCONCERT- Especial 10 Anos
- Data: 02 de maio de 2026, com 1ª sessão às 16h e a 2ª às 19h
- Local: Teatro Margarida Schivasappa – Belém/PA
- Ingressos e informações: Instagram @ministeriopromiseoficial e @sergiosaas
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