Michael ultrapassa Oppenheimer como a cinebiografia de maior bilheteria mundial

Michael, cinebiografia de Michael Jackson, bateu 977 milhões de dólares (R$ 5 bilhões na cotação atual) nas bilheterias mundiais e superou o vencedor do Oscar Oppenheimer, tornando-se o filme biográfico de maior arrecadação da história do cinema.

A marca representa um novo recorde quebrado pelo longa de Antoine Fuqua, que já havia se tornado a maior bilheteria de uma cinebiografia musical ao superar Bohemian Rhapsody, que registrou US$ 911 milhões ao redor do mundo em 2018.

O filme também já havia tirado o posto de melhor estreia de uma cinebiografia musical de Straight Outta Compton, longa de 2015 que conta o início da trajetória do grupo de rap e hip-hop N.W.A.

Lançado em abril, Michael foi recebido com inúmeras críticas negativas, mas isso não impediu o filme de registrar impressionantes US$ 370 milhões só nos Estados Unidos desde sua estreia. No mercado internacional, a produção rendeu exorbitantes US$ 607 milhões aos cofres da Lionsgate.

Apesar de já estar disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais, Michael segue em cartaz em cinemas do mundo todo, com a bilheteria impulsionada pelo movimento de salas no verão do hemisfério norte.

Vencedor de sete Oscars, incluindo Melhor Filme, Oppenheimer está disponível para compra e aluguel em plataformas digitais.