Mestre Sabá: uma das raízes do carimbó precisa de atendimento médico

Em contraste com o fato de que no último dia 11 deste mês completaram-se dez anos do registro oficial do carimbó como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, por parte do Governo Federal, além de ser Patrimônio Cultural e Artístico do Pará. No entanto, Sebastião Almeida da Silva, 69 anos, o Mestre Sabá, que confecciona instrumentos do carimbó, precisa de atendimento médico. Com ajuda de familiares, amigos e admiradores de seu trabalho em campanha nas redes sociais, Mestre Sabá corre atrás de tratamento de saúde, de vez que sente falta de ar e dores no peito, sinais de complicação cardíaca. Ainda na tarde desta quinta-feira (19), ele se encontrava em observação em um hospital no município de São Miguel do Guamá. Após percorrer unidades de saúde para ser atendido. Ainda nesta quinta-feira, Mestre Sabá foi identificado com um problema pulmonar e renal.

Mestre Sabá permanece em São Miguel do Guamá, na casa de familiares e recebendo medicação. Terá ainda uma programação de consultas e exames nos próximos dias. Em atenção a ele, mestres de carimbó do estado encontram-se atentos ao estado de Sabá, como o Mestre Bené, de São Miguel do Guamá.

O produtor cultural Isaac Loureiro, integrante da Campanha Carimbó Patrimônio Cultural Brasileiro, informa que Mestre Sabá nasceu e vive no município de Santarém Novo, no nordeste do Pará. Sabá é pescador, agricultor, artesão, carpinteiro e mestre que confecciona instrumentos musicais, como o curimbó (tambor característico do carimbó), maracas e reco-reco, entre outros. Além dos instrumentos tradicionais de carimbó, Mestre Sabá também produz pássaros, peixes e bichos de madeira. A arte dele tem uma profunda dimensão simbólica e ecológica em sintonia com a natureza que considera sua grande fonte de inspiração e sabedoria.

Ele faz parte da Irmandade de São Benedito, de Santarém Novo, que tem mais de 200 anos de história e cuja festividade em homenagem ao santo acontece no mês de dezembro. Mestre Sabá é o guardião dos saberes dos instrumentos dessa Irmandade.

Busca

"A técnica do Mestre Sabá de confecção dos instrumentos é singular, porque eles não têm metal, não têm tarracha. É uma técnica que utiliza madeira, corda e couro, de origem africana", ressalta Isaac Loureiro. "Ocorre que o mestre está doente. Ele tem água nos pulmões e existe a suspeita de problema cardíaco. O mestre vinha se queixando nos últimos dias. Os filhos o levaram para um hospital em Salinas, no domingo (15). Mas, lá não tinha equipamento para ser fazer o ecocardiograma. Então, eles voltaram para Santarém Novo, e depois foram para Castanhal, para fazer um exame médico pago. Foi feito esse exame, e agora à tarde Mestre Sabá está em São Miguel do Guamá onde foi consultado e está em observação para se saber o que ele tem", relata Isaac.

Mestre Sabá sente falta de ar e dores no peito. Ele se cansa ao menor esforço. "Pelo fato de a família dele ser de baixa renda e como ele está encontrando dificuldade para ter atendimento na rede pública, iniciamos uma campanha para obter contribuições a fim de viabilizar o atendimento ao mestre, incluindo despesas com exames e consultas e deslocamentos", destaca Isaac Loureiro. Mestre Sabá é aposentado e integra o grupo "Os Quentes da Madrugada", grupo da Irmandade de São Benedito, de Santarém Novo, com o qual já viajou o Brasil todo. Quem quiser contribuir com a campanha, pode encaminhar doações por meio de PIX, pela chave 91988533972 (celular), em nome de Lucivana Alves Carrera, esposa de Léo, filho do mestre.