Mc Kevin ganha mais de 1 milhão de seguidores após morte

Após a trágica morte de Kevin Nascimento Bueno, o Mc Kevin, no último domingo (16), o perfil do cantor no instagram cresceu rapidamente em número de seguidores. Foram 1,7 milhões de seguidores de domingo até a manhã desta terça-feira (18) e os números continuam crescendo rapidamente.

Nas plataformas de músicas é possível enxergar o mesmo aumento. Hoje o cantor aparece com mais de 32 milhões de plays. Kevin era considerado parte importante da chamada "nova geração do funk consciente de São Paulo” e colocava nas letras como era o cotidiano da vida na favela.

Após a confirmação da morte pela pela Secretaria de Saúde do Rio, muitas pessoas prestaram homenagens, repercutindo ainda mais as redes sociais do cantor. Mc Kevin deixou a esposa, Deolane Bezerra, e uma filha de cinco anos chamada Soraya, fruto de sua relação com Evelin Gusmão.