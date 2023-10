Dia da Animação no Curro Velho traz oficina sobre a arte de criar personagens

Neste sábado, 28, é comemorado o Dia Internacional da Animação e para comemorar a data acontece no Palacete Faciola, Casa da Linguagem e Curro Velho, a Mostra Oficial do DIA. Entre as atividades da programação há exibições e oficina de "Personagens criativos", que acontece nesta sexta-feira, 27, às 9h no Curro Velho, localizado na rua Professor Nelson Ribeiro, 287, bairro do Telégrafo.

Gabs Fernandes é ilustrador e ministrante da Masterclass “Criando Personagens Maravilhosos”. Ele atua na área há cinco anos e entre suas principais produções estão a série de clipes musicais "galerinha da casa", um EP de cinco clipes da artista paulista Pedrosa. Gabs relembrou o iniciou de sua trajetória. "Foi difícil, pois eu era inexperiente e não sabia como encontrar trabalho. Mas após algum tempo, eu fui aprendendo e aprimorando minhas técnicas. Após trabalhar pela primeira vez em um estúdio de animação, pude ver como é lindo e interessante esse trabalho, conhecendo pessoas novas, técnicas e informações novas do mundo da animação que antes eu desconhecia”, disse.

Sobre a oficina, Gabs conta sobre o processo da oficina que, segundo ele, foi pensada para unir a técnica e os conceitos,e não necessita de conhecimento prévio sobre o assunto. “Será um processo divertido, onde vamos explorar um pouco mais o conceito por trás das técnicas de criação, usando formas, informações que podem ser colocadas quando o processo for uma demanda, e até mesmo maneiras de criar seus próprios personagens de forma criativa e divertida. Todo mundo pode participar, todos serão muito bem vindos. O público vai sair da oficina inspirado e com ideias de personagens novos para seus próprios projetos ou demandas de estúdios, vai ser um novo olhar para a criação de personagens, claro que, não saindo do foco e nem deixando as técnicas antigas de lado”, observou.

A data é importante para discutir o crescimento da animação e o seu papel versátil na indústria do entretenimento, acredita Gabs, que cita nomes e animações nacionais de relevância. “A animação é um meio de comunicação com o público. Existe conteúdo na animação, existe toda uma equipe por trás. Algumas animações são bem educativas, muitas crianças aprendem a formar suas primeiras palavras graças a uma animação. A importância da animação nacional é levar cultura, é mostrar que no Brasil sabemos fazer belas animações como ‘Irmão do Jorel’, ‘Tromba Trem’, ‘O menino e o mundo’, ‘O menino maluquinho’ e entre outras. A animação nacional ganha com isso um destaque, ela é capaz de libertar a imaginação das pessoas, levando principalmente cultura”, concluiu.

Questionado sobre o mercado paraense, ele acredita que: “anda crescendo bastante, principalmente agora com editais importantíssimos para que assim possamos entregar uma animação muitas vezes com perspectiva paraense, mostrando um pouco mais da nossa cultura, um exemplo disso é ‘As Icamiabas’. Na mesma maneira que o mercado vem se abrindo, vem surgindo também novos artistas gradativamente.

A coordenadora do evento, Thaly Chrys, também compartilha sobre visões parecidas com a de Gabs e acredita que o cenário já avançou nos últimos anos. “Temos artistas que desbravaram o caminho, para essa nova geração. Com certeza já avançamos bastante graças a isso, temos estúdio de animação paraense, temos produções paraenses (inclusive, temos uma animação paraense na mostra infantil). E tenho percebido muitas pessoas interessadas em aprender sobre a área. Com os editais da Lei Paulo Gustavo saindo, acredito que vai ser uma grande chance de empregar esses novos artistas, e termos mais produções paraenses para o público.

Serviço

Evento: Masterclass Criando Personagens Maravilhosos

Data: 27, sexta-feira

Instrutor: Gabriel Fernandes (Gabs)

Horário: 09h