'MasterChef': apresentador é demitido após mais de 80 denúncias por comportamento inadequado

O apresentador do Masterchef do Reino Unido, Gregg Wallace, foi demitido após ser acusado por assédio, piadas sexuais e declarações racistas. Segundo a BBC News, um relatório independente confirmou 45 acusações contra o apresentador. De acordo com a emissora, um total de 83 alegações foram analisadas.

A maioria das denúncias está relacionada a linguagem e humor sexual inapropriados, mas também a comentários culturalmente insensíveis ou racistas.

O inquérito foi conduzido por um escritório de advocacia independente e ordenado pela Banijay, produtora por trás do reality gastronômico. A iniciativa se deu após uma investigação da BBC News revelar o caso.

Três das denúncias apontam que Wallace teria ficado sem roupa no ambiente de trabalho. As outras acusações envolvem toques físicos indesejados, bullying, falas racistas e insensíveis, além de comentários e piadas sexuais inapropriados com os colegas e sobre os colegas.

Durante o inquérito, Wallace recebeu o diagnóstico de autismo e, ainda segundo a BBC, teria usado o quadro clínico para tentar explicar parte de seus atos.

O documento revela que esses comportamentos teriam persistido por quase duas décadas, entre 2005 e 2024. Nesse período, seis denúncias já haviam sido enviadas à BBC e outras seis foram submetidas à produtora.

Gregg Wallace foi demitido recentemente após a repercussão do caso. Antes da divulgação do relatório, ele alegou ter sido inocentado em "acusações mais sérias e sensacionalistas".

A BBC e a Banijay assumiram responsabilidade por falhas no acompanhamento do caso. Em nota oficial, a emissora pediu desculpas às vítimas e reconheceu que perdeu oportunidades de agir antes.

A continuidade da próxima temporada do MasterChef, que já estava gravada com a participação de Gregg Wallace, segue indefinida diante da gravidade das acusações.