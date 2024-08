Marvel recebe multa de R$ 200 mil após morte durante gravações de nova série

A Marvel Studios foi condenada a pagar R$ 200 mil de multa devido à morte de J.C. Osorio no set de gravação de Wonder Man. A família do técnico de iluminação receberá indenização pelo acidente fatal ocorrido durante a produção da série destinada ao Disney+.

De acordo com a Variety, uma investigação realizada pelas autoridades de segurança no trabalho da Califórnia revelou que uma passarela que estava fixada ao teto havia se deteriorado ao longo do tempo. Durante o ajuste das luzes do cenário, a passarela desabou, resultando na morte do técnico.

A imprensa norte-americana informa que o acidente não aconteceu durante as filmagens. Além da multa imposta à empresa estadunidense, conhecida por filmes e quadrinhos de super-heróis, o Radford Studio Center, onde as filmagens ocorreram, também foi responsabilizado por negligência e terá que pagar R$ 120 mil à família de Osorio.

Apesar da condenação, ainda é possível impor recurso contra a decisão. Caso a penalização seja mantida, a viúva de Osorio e a mãe do técnico receberão o valor total da indenização.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)