Marina Lima diz nunca ter assinado contrato para tocar na Virada Cultural: 'Não estava fechado'

Marina Lima, que estava anunciada como parte da programação da Virada Cultural 2025 neste fim de semana, não se apresentará no evento. A informação foi confirmada pela cantora em sua conta no Instagram, que explicou a situação.

"Quero explicar para vocês o motivo da minha ausência na Virada Cultural. Na verdade não foi um cancelamento, sabe? E que anteciparam algo que não estava fechado", informou. A artista se apresentaria no domingo, 25, às 12h no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

"Meu nome foi anunciado pelo evento sem termos assinado contrato e acabou que, infelizmente, não concluímos as tratativas em tempo hábil", esclareceu Marina.

Nesta sexta-feira, 23, às 21h, a cantora fará o encerramento da turnê Rota 69 na Casa Natura Musical, em São Paulo.

A Virada Cultural ocorre neste fim de semana, nos dias 24 e 25. O evento vai comemorar 20 anos de história com uma programação diversificada em 21 palcos espalhados pela capital paulista.