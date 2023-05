Mariana Goldfarb posta ao lado de filha de Cauã Reymond e faz homenagem

A modelo e influencer Mariana Goldfarb postou em suas redes sociais, nesta terça-feira (23), uma homenagem a menina Sofia, filha de Cauão Reymond. Na leganda Mariana escreveu: ""Seu dia de nascimento se tornou também um dos meus dias favoritos. Te amo! Feliz aniversário".

No story do instagram, Mariana postou um vídeo em que pede para que Sofia participe da gravação. "Vem aqui", diz Mariana.

VEJA MAIS

No último mês de abril, Mariana anunciou o fim do casamento com o ator pelas redes sociais. Atualmente, ela está morando com os pais, mas já anunciou nas redes sociais que vai para a própria casa, em julho. Ela está preparando tudo para a mudança.

"E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado, então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir".