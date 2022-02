Mariana Ferrão detona parceiro do 'Dança dos Famosos': 'Me senti estuprada'; vídeo

A jornalista Mariana Ferrão fez um desabafo sobre sua participação no quadro “Dança dos Famosos”, do extinto “Domingão do Faustão”. Após deixar a Globo, em 2019, a ex-apresentadora contou, durante uma participação no podcast Inteligência Ltda, que se sentiu insegura para realizar as coreografias e revelou uma situação delicada durante os ensaios. As informações são do Portal Overtube.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mariana Ferrão não renova contrato e deixa programa 'Bem Estar']]

“Na hora que a gente estava ensaiando a coreografia, o Ricardo [parceiro e coreógrafo no reality de dança] queria fazer comigo uma pegada, aquele troço de jogar para cima. Ele me segurava com os dois braços, rodava e depois, na hora de descer, fazia um rocambole e me colocava em espacate no chão“, explicou a jornalista.

Ela revelou que o coreógrafo acabou fazendo a coreografia sem informá-la sobre o que seria realizado. “Eu me senti insegura. Só que, na hora em que a gente estava se apresentando, ele fez o negócio sem me avisar, e aí ou você vai, ou você vai, só que eu resisti”, desabafou.

“Ele me levantou e me empurrou no espacate, eu tive um rompimento de fibra muscular que liga o fêmur ao quadril. Cara, é uma dor, um negócio bizarro. Eu fiquei muito mal. Eu me senti rasgada, me senti estuprada, a sensação foi essa”, completou Mariana.