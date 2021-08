Tiago Leifert se emociona em despedida da 'Super Dança dos Famosos' e manda recado ao Fasutão

Um pouco antes de anunciar a atriz Paolla Oliveira como a grande campeã da 'Super Dança dos Famosos', Tiago Leifert, de 41 anos, foi às lágrimas ao fazer um agradecimento especial a produção do "Super Dança dos Famosos", da Rede Globo, e também fez questão de citar o nome de Fausto Silva - ex-participação da emissora carioca no início da atração de dança que era um quadro do "Domingão do Faustão".

Leifert classificou a temporada 2021 do "Super Dança" como o maior de todos os tempos e elogiou a equipe por trás das câmeras por tê-lo ajudado a assumir o programa sem nenhuma pressão. "A maior Dança dos Famosos de todos os tempos. O nosso carinho aos artistas e professores que passaram por aqui. Ainda nos agradecimentos, dar parabéns para toda a equipe técnica. Vocês são muito bons", disse, Leifert.

Antes de encerrar, o jornalista fez questão de mandar um beijo para Fausto Silva e declarou que é amigo do agora contratado da TV Bandeirantes. Ele agradeceu o artista por estar o acompanhando e apoiando na carreira desde os 16 anos.