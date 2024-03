Margot Robbie é a pessoa mais jovem na lista de maiores salários de Hollywood

Na última quarta-feira, a tão aguardada lista dos dez atores mais bem pagos de Hollywood em 2023 foi divulgada pela prestigiada revista Forbes, trazendo à tona os nomes que lideraram o topo da indústria cinematográfica no ano anterior. Encabeçando a lista estão dois nomes de peso: Adam Sandler e Margot Robbie, cujos ganhos impressionantes mostram a diversidade de oportunidades na sétima arte.

Adam Sandler, conhecido por sua versatilidade e humor peculiar, lidera a lista com uma impressionante receita líquida de US$ 73 milhões. O ator alcançou esse feito graças a um contrato multimilionário com a Netflix, resultando em quatro lançamentos de sucesso na plataforma de streaming ao longo do ano passado, incluindo "Mistério em Paris 2" e "O Astronauta".

Por outro lado, Margot Robbie, a talentosa estrela de "Barbie", garantiu o segundo lugar na lista com ganhos totais de US$ 59 milhões. Além de seu papel como protagonista em "Barbie", a atriz também se destacou como produtora em "Saltburn", consolidando ainda mais sua posição na indústria.

Em seguida, encontramos o lendário Tom Cruise, que continua a impressionar com seus ganhos substanciais de US$ 45 milhões. Cruise é um dos poucos atores que ainda mantêm o cobiçado contrato "first-dollar gross", permitindo-lhe lucrar diretamente com o sucesso de bilheteria de seus filmes.

Ryan Gosling, conhecido por sua atuação marcante como Ken em "Barbie", assegurou a quarta posição na lista, embolsando US$ 43 milhões principalmente graças ao sucesso de bilheteria do filme.

Fechando o Top 5 está Matt Damon, com também US$ 43 milhões em ganhos. Além de seus papéis em filmes como "Oppenheimer", Damon também se destacou como produtor em projetos colaborativos com outros astros de Hollywood.

É interessante notar que Margot Robbie, aos 33 anos, é a pessoa mais jovem na lista dos mais bem pagos, destacando-se entre uma média de idade superior a 52 anos entre os outros nove atores. Enquanto os mais experientes se beneficiam de royalties de sucessos passados, como é o caso de Jennifer Aniston com "Friends", a nova geração mostra seu potencial na indústria cinematográfica.

No total, os dez atores mais bem pagos arrecadaram incríveis US$ 449 milhões em 2023, reafirmando o poder econômico e a influência dessas estrelas de Hollywood no cenário global do entretenimento.

Confira abaixo o Top 10 completo:

1. Adam Sandler – US$ 73 milhões

2. Margot Robbie – US$ 59 milhões

3. Tom Cruise – US$ 45 milhões

4. Ryan Gosling – US$ 43 milhões

5. Matt Damon – US$ 43 milhões

6. Jennifer Aniston – US$ 42 milhões

7. Leonardo DiCaprio – US$ 41 milhões

8. Jason Statham – US$ 41 milhões

9. Ben Affleck – US$ 38 milhões

10. Denzel Washington – US$ 24 milhões