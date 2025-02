'Mares, Rios e Cores': patrocinadora da mostra em Belém contribui com a conscientização ambiental

A mostra "Mares, Rios e Cores", organizada pela Art100 Gallery e aberta na última terça-feira, dia 28, na Galeria Rose Maiorana, na sede do Grupo Liberal, comprova que a sensibilidade aguçada pelas mensagens da arte é capaz de concretizar ações com foco na melhoria de vida das pessoas e da preservação do meio ambiente no planeta. Isso porque a exposição de obras sobre a necessidade de preservação dos ecossistemas naturais na Terra tem como patrocinadora oficial a empresa Porte Engenharia, que já vem atuando como parceira das artes plásticas em Belém e confirma sua disposição em contribuir com o bem-estar dos seres vivos em todos os espaços.

Essa exposição, com apoio do Grupo Liberal, reúne 34 artistas nacionais com 60 trabalhos sobre aspectos culturais e ambientais de povos diversos. "A Porte Engenharia tem um histórico de compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização da cultura. O patrocínio da mostra 'Mares, Rios e Cores' reforça essa missão, apoiando iniciativas que sensibilizam o público para a preservação ambiental. Além disso, essa colaboração nos aproxima ainda mais da cena artística local e nacional, algo que consideramos fundamental", afirma o diretor da empresa, Ernani Guilhon.

Ernani Guilhon: por uma uma cidade mais humanizada, sustentável e culturalmente rica (Foto: Divulgação)

Ao ponderar sobre a relação entre artes plásticas e essa empresa do ramo de engenharia, Ernani Guilhon destaca: "Ambas as áreas compartilham um compromisso com a estética, a criatividade e a inovação. A engenharia constrói espaços que impactam o cotidiano das pessoas, e a arte traduz emoções e reflexões sobre o mundo. Ao investir em artes plásticas, a Porte Engenharia reforça sua visão de uma cidade mais humanizada, sustentável e culturalmente rica".

Para Ernani, a exposição "Mares, Rios e Cores" apresenta-se como um manifesto artístico em prol da preservação ambiental, utilizando a arte como ferramenta de conscientização. "Em um momento crucial para o debate ambiental, com Belém sediando a COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), essa mostra se torna ainda mais relevante, pois estimula o diálogo sobre sustentabilidade e proteção dos recursos naturais. A Porte Engenharia reconhece que a preservação ambiental deve estar no centro das discussões sobre desenvolvimento urbano e infraestrutura", diz.

Na exposição, público confere expressões sobre a temática ambiental abrangendo ecossistemas fundamentais à vida na Terra (Foto: Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

Urgência

O diretor da empresa revela que já visitou a mostra, cuja curadora é Angela de Oliveira e o responsável pela expografia, Vinicius Ott. "Tive a oportunidade de conhecer a mostra e fiquei impressionado com a sensibilidade e força das obras expostas. Os artistas conseguem transmitir, de forma impactante, a urgência da preservação ambiental. A exposição pode ser conferida na Galeria Rose Maiorana, na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, até o dia 12 de fevereiro, de terça-feira a domingo, das 8h30 às 17h30.

Ernani Guilhon informa que a Porte Engenharia tem patrocinado outros eventos de artes plásticas em Belém, eventos esses encabeçados por Rose Maiorana, artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal. Ela, inclusive, é madrinha da mostra. "A Porte Engenharia tem o prazer de apoiar eventos culturais que contam com a participação da Rose, reconhecendo sua relevante contribuição para a valorização das artes no Pará. Acreditamos que investir em cultura é essencial para o desenvolvimento da sociedade e seguimos comprometidos com iniciativas que promovam e enriqueçam o cenário artístico local", afirma Ernani Guilhon.

Sobre a produção da artista plástica Rose Maiorana, o diretor da empresa ressalta: "A Rose tem uma trajetória marcante no cenário artístico, com um trabalho que une sensibilidade, técnica e um profundo compromisso com questões socioambientais. Sua atuação como artista e incentivadora da cultura tem sido essencial para fortalecer o movimento artístico na região".

Rose Maiorana: atuação nas artes plásticas e na conscientização ambiental (Foto: Blur Fotografia)

E a boa notícia é de que a Porte Engenharia pretende continuar investindo em eventos culturais no Pará. "A empresa reconhece a importância da cultura para o desenvolvimento da sociedade e tem interesse em continuar apoiando eventos que promovam a arte, a sustentabilidade e a identidade amazônica. O investimento em cultura faz parte da missão da Porte Engenharia de contribuir para uma cidade mais vibrante e consciente", finaliza Ernani Guilhon.

Serviço:

Mostra 'Mares, Rios e Cores'

Local: Galeria Rose Maiorana

Endereço: Tv. Perebebuí, 2195 - Marco, Belém - PA

Realização: Be Art / Curadoria: Angela de Oliveira / Expografia: Vinicius Ott

Quando: de 28 de janeiro a 12 de fevereiro

Visitação: de terça-feira a domingo, das 8h30 às 17h30

Entrada gratuita