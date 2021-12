Luiza Sonza foi dada como morta para o ConecteSUS; entenda

Luísa Sonza tomou um susto minutos antes de viajar a Portugal, onde se apresentou recentemente. A assessoria da cantora explicou que ao buscar o certificado nacional de vacinação contra a covid-19 no ConecteSUS foi verificado que a artista constava como morta.

Ainda de acordo com a equipe de Sonza, ela teve que realizar um processo emergencial através do seu advogado, para que o Ministério da Saúde corrigisse a informação antes da viagem. O pedido foi deferido e o erro no sistema corrigido.

A assessoria negou que a cantora estivesse processando a pasta do Ministério da Saúde em ação no valor de 530 mil reais, o que chegou a ser noticiado na imprensa.