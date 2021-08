Luísa Sonza relembra o passado com Viviane Araújo no ‘Super Dança dos Famosos’

Durante o Super Dança dos Famosos deste domingo (22), Viviane Araújo foi surpreendida ao ter recebido avaliação de Luísa Sonza, que compôs o júri artístico da reta final, e ficou sem palavras após ter se apresentado no ritmo de salsa e gabaritado com nota 10 da banca avaliadora.

Na ocasião, a cantora e ex-namorada de Vitão relembrou a atriz de um episódio que ocorreu em 2019 durante a competição: “Foi ela que me tirou da Dança dos Famosos em 2019. Ela me deu 9.9…”, disparou a loira. “Você me deu 9.9 porque eu não cheguei perto do que você fez hoje. Eu me emocionei. Sei que é difícil”, disse ela.

Tiago Leifert, apresentador da competição, e o humorista Fábio Porchat, brincaram com a fala de Sonza. “Olha que grandeza, que coração puro”, disparou o comandante. “Ela me deu 9.9 porquê eu não fui tão bem quanto ela”, pontuou Luísa.