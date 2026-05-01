Longe das telas, circuito infantil promove arte, jogos e convivência em Belém

O Circuito do Brincar Longe das Telas, em sua segunda edição, chega ao Parque da Residência e à Estação Gasômetro, em Belém, no próximo domingo, 3. O evento, voltado para crianças de 2 a 12 anos acompanhadas de familiares e responsáveis, oferece uma programação lúdica das 9h às 13h, sob a condução do artista Pedro Lindemayer, conhecido como Pedro Bolha, e sua trupe de brincantes.

A iniciativa reúne uma série de atividades, incluindo experiências sensoriais com música, jogos, contação de histórias e oficinas de pintura. Além disso, a programação conta com shows e um cortejo com fanfarra que percorrerá todo o parque, garantindo diversão e interação para todos os participantes.

Proposta: Longe das Telas

A proposta central do encontro visa provocar uma reflexão sobre o uso excessivo de telas na infância. Especialistas em desenvolvimento infantil alertam para o aumento do tempo que crianças dedicam a dispositivos eletrônicos. Tal exposição, muitas vezes a conteúdos inadequados, pode comprometer o convívio social e gerar impactos a longo prazo no crescimento dos pequenos.

Mais do que uma atividade recreativa, o brincar é amplamente reconhecido como um direito fundamental da criança. A prática contribui para o desenvolvimento físico e emocional, fortalece vínculos afetivos, estimula a criatividade e amplia a capacidade de socialização. Nesse contexto, cabe aos adultos garantir e participar ativamente dessas experiências enriquecedoras.

Experiência Imersiva para Crianças e Famílias

O Circuito do Brincar propõe uma vivência artística imersiva, que beneficia não apenas o público infantil, mas também as famílias. A iniciativa se apresenta como um espaço privilegiado de convivência e criação coletiva. Tudo isso acontece em meio a um ambiente arborizado, que favorece trocas de experiências e novas descobertas. Esta segunda edição foi ampliada, com a inclusão de novas atividades e interações.

Pedro Bolha, o Criador do Projeto

Pedro Bolha, criador do projeto, é artista e produtor cultural. Ele se destaca como pesquisador da técnica de bolhas de sabão gigantes, que integra às linguagens do circo, da música e do teatro. Desde 2018, dedica-se a projetos voltados ao público infantil, acumulando centenas de oficinas e apresentações em praças e parques de diversas cidades brasileiras. Dentre as capitais visitadas estão São Paulo, Vitória, Belo Horizonte e Belém.

“A importância de se criar espaços e eventos, projetos como esse, é enorme. Considerando ainda mais o momento que a gente vive, de falta de espaços, cada vez menos espaços ao ar livre para a gente frequentar, para as crianças brincarem, nesse momento onde a gente vive um aumento exagerado do uso da tecnologia, do mau uso da tecnologia e dos eletrônicos, onde a gente deixa grande parte da nossa atenção ali, que já é prejudicial para nós adultos, isso para as crianças tem um impacto muito maior”, reflete Pedro Bolha.

Em parceria com a produtora e pedagoga Carmen Ribas, Pedro Bolha desenvolveu o Circuito do Brincar Longe das Telas. O objetivo principal é promover atividades lúdicas que incentivem a convivência entre crianças e adultos, por meio de experiências criativas e acessíveis a todos.

Artistas Convidados Enriquecem o Circuito

A programação do evento conta ainda com a participação de diversos artistas convidados, que contribuem com suas especialidades para enriquecer a experiência dos participantes. Entre eles, destacam-se:

Camila Honda: Cantora e arte-educadora, que conduz um laboratório de pintura com pigmentos naturais.

Cantora e arte-educadora, que conduz um laboratório de pintura com pigmentos naturais. Juliana Tourinho: Palhaça e educadora.

Palhaça e educadora. Otânia Freire: Multiartista e contadora de histórias.

Multiartista e contadora de histórias. Pawer Martins: Músico.

Como Participar

Os ingressos para o evento estão disponíveis para compra na plataforma Sympla. Além disso, os participantes poderão adquirir as entradas diretamente no local, no dia do evento, garantindo maior flexibilidade para o público.

Serviço

Evento: Circuito do Brincar Longe das Telas - 2ª edição

Circuito do Brincar Longe das Telas - 2ª edição Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

3 de maio de 2026 (domingo) Horário: Das 9h às 13h

Das 9h às 13h Local: Estação Gasômetro e Parque da Residência

Estação Gasômetro e Parque da Residência Ingressos: Disponíveis no Sympla e no local do evento