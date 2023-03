Livro ‘Fragmentos de tempos vividos’ da escritora Marilza de Melo Foucher será lançado em Belém

Com mais de 30 crônicas sobre o cotidiano, o livro "Fragmentos de tempos vividos", de Marilza de Melo Foucher, será lançado amanhã, 14, em Belém. A capital paraense é uma das cidades a receber a turnê pelas capitais brasileiras. O lançamento acontece no Instituto de Ciências da Arte (ICA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), localizado na avenida Presidente Vargas, s/n, Campina, a partir das 18h30.

A jornalista e economista amazonense Marilza de Melo Foucher mora há mais de 40 anos em Paris, na França, e seu novo livro apresenta crônicas curtas com memórias que ela denomina de aspectos pessoais e vivências de uma nortista brasileira vivendo em Paris. "Eu nasci na beira do Rio Acre. Sou profundamente amazônica e Belém para mim representa a resistência de uma cidade amazônica, que ainda preserva uma arquitetura europeia com seus grandes boulevares com adaptações a um ecossistema urbano, apesar de muitos não defenderem a preservação deste patrimônio arquitetônico único", iniciou.

A obra não é contada cronologicamente, mas inicia com sua chegada a Paris em 1970, para fazer um doutorado em Economia. Ela acredita no poder da leitura e deseja que a sua possa contribuir. "Livros e Cultura são nossas armas para vencer a ignorância. Espero cativar muitos leitores (as). Esse livro serviu de terapia, foi meu divã de palavras", declarou.

Marilza revelou uma questão de saúde que limitava o uso do seu braço, mas neste contexto de recuperação médica, nasceu o livro. "Ele foi escrito em um período de fragilidade de minha saúde. Meu médico autorizava apenas dez minutos de computador. Foi aí que nasceu essas curtas histórias... As lembranças emergiam e eu escrevia", contou.

"Estou também atendendo um pedido do meu pai Mário Diogo de Mello, que antes de morrer fez um pedido sussurrando em meu ouvido: 'Não venha para meu enterro, me dê livros de presentes'. Com humor ainda deu-me a lista: um de poesia, um sobre minhas peripécias pelo mundo, um de contos infantis e uma compilação de meus artigos. Só falta o último! Acaba de sair também um livro de poesias em Paris 'En jouant avec la résonance des mots' da Editora Baudelaire do grupo Hachette e já se encontra à venda", relembrou o que a motivou.

A expectativa para o lançamento é grande, conta a escritora, que aproveita e reforça o convite para o lançamento. "Convido o público paraense a ler essas crônicas de 'Fragmentos de Tempos Vividos'. Conheça como a cabocla Marilza chegou em Paris e, ao chegar no hotel da amiga de seu primo, ela percebeu ao pegar as malas do táxi que faltavam duas malas. Nessas malas estavam todos os dólares comprados durante vários anos", destacou um trecho, instigando os leitores a conhecerem o restante da história.

Serviço

Evento: Lançamento do Livro: Fragmentos de tempos vividos, de Marilza de Melo Foucher

Data: 14/03/2023, terça-feira

Páginas: 223 páginas

Preço: R$70 no site da editoravaler.com.br, no lançamento será vendido a R$50;

Local: ICA – Instituto de Ciências da Arte, na Universidade Federal do Pará, avenida Presidente Vargas, s/n, Campina.

Horário: 18h30