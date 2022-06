Livro 'Boca do Amazonas' será lançado hoje (30); análise literária sobre obras de Dalcídio Jurandir

O escritor paraense Dalcídio Jurandir deixou um legado na literatura e inspirou e inspira estudos sobre a sua vida e obras. O escritor alemão Willi Bolle, que é professor na Universidade de São Paulo lança hoje, 30, na Livraria Fox às 17h o estudo literário "Boca do Amazonas: sociedade e cultura em Dalcídio Jurandir", uma análise sobre os 10 romances que compõem o "Ciclo do Extremo Norte" do romancista paraense, natural da ilha do Marajó.

Além do lançamento do livro, os presentes irão participar de um bate-papo com Willi e os alunos da oficina de teatro, ministrada entre 2009 e 2014, no bairro de Terra Firme, contou o autor. Neste contexto, como parte do estudo literário, ele organizou adaptações cênicas e apresentações teatrais de cinco romances de Dalcídio, que se passam na periferia de Belém e que tem fotografias registradas no livro que está sendo lançado.

A educação é um dos temas centrais nas obras de Dalcídio, reforça o escritor alemão. O personagem central é Alfredo, que é acompanhado dos 10 aos 20 anos na ilha do Marajó. O seu sonho é ir à Belém estudar. Mas, na capital, descobre outras adversidades com o ensino precário, destaca Willi. Na peça feita na Terra Firme e no livro, a temática é abordada. "Por isso, Alfredo opta por uma aprendizagem paralela na 'escola da rua', que, no entanto, também é desmistificada pelo romancista. O legado de Dalcídio foi resumido da melhor maneira pelo jovem Wallace, que fez o papel de Alfredo: 'Na periferia vocês vão encontrar jovens sonhadores que se propõem como objetivo ingressar na universidade. Pois um estudo na universidade é para um jovem da favela o único caminho através do qual ele pode ter sucesso na vida'", constatou.

De acordo com o professor, a escolha do título combina duas informações: a topografia dos quatro cenários dos dez romances e o protagonismo dos sujeitos dessas histórias. "ilha de Marajó, centro e periferia de Belém, a vila de Gurupá e a importância dada pelo autor às falas dos habitantes da Amazônia. São documentos da memória cultural e do desejo das pessoas pobres de também se tornarem sujeitos da história. O meu motivo para estudar a obra de Dalcídio é que ele oferece um retrato exemplar da Amazônia", destacou o pesquisador.

Questionado sobre o que o público pode esperar da leitura do livro; tanto os admiradores da obra de Dalcídio, como quem deseja entrar nesse universo literário proposto pelo romancista paraense, Willi afirma que encontrarão uma obra situada no contexto da história política, econômica, social e cultural da Amazônia. "A Ilha do Marajó representa uma síntese do interior fluvial da Amazônia, com destaque para os ribeirinhos e caboclos. Na apresentação de Belém, Dalcídio chama a nossa atenção para a persistência das grandes desigualdades sociais", disse.

Boca do Amazonas é o terceiro livro de Willi Bolle. O autor revela que a sua saída da Alemanha ao Brasil foi motivada, primeiramente, para estudar o "Grande Sertão Veredas", de Guimarães Rosa, mas que os últimos 30 anos são dedicados a apresentar este caminho do sertão à Amazônia, pela obra do escritor paraense. "O meu principal projeto de pesquisa, nestes últimos 30 anos, tem sido apresentar uma topografia cultural do Brasil – da Metrópole/Megacidade através do Sertão até a Amazônia – por meio da análise de obras exemplares. O primeiro livro [que lançou foi] 'Fisiognomia da Metrópole Moderna: representação da História em Walter Benjamin', o segundo é 'grandesertão.br – O romance de formação do Brasil' e a trilogia foi concluída em 2020 com o 'Boca do Amazonas', [lançado agora]", finalizou.



Serviço - Lançamento do Livro Boca do Amazonas

Livro: Boca do Amazonas - Sociedade e cultura em Dalcídio Jurandir

Local: Livraria Fox, travessa Doutor Moraes, 584 - Nazaré.

Data: 30/06 (quinta-feira)

Horário: 17h às 20h

Programação: bate-papo após o lançamento.

Valor do livro: R$ 80,00 (352 pág, com 30 fotos)