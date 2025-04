Lima Duarte revela ligação inusitada de Ivete Sangalo na madrugada: 'História engraçada'

Durante as gravações de um projeto em Juazeiro, na Bahia, o ator Lima Duarte, de 95 anos, foi surpreendido por uma ligação da cantora Ivete Sangalo às 4h30 da manhã. Em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira, 15, ele contou com bom humor como foi o momento inusitado, intermediado pela atriz Regina Casé, que estava com ele no local.

"Eu ia saindo do hotel quando a Regina disse: A Ivete quer falar com você. Eu falei: A Ivete? O que ela quer falar comigo às 4h30 da manhã?", contou. Segundo o ator, a cantora havia acabado de encerrar um show e estava comendo algo antes de dormir, quando pediu para falar com ele.

Ainda na conversa, Lima contou que viu a casa de Ivete e elogiou a cidade. "Você é daqui? Que maravilha! Essa cidade vai ficar mais bonita para mim." Ao chamá-la de "menina", a cantora reagiu em tom bem-humorado dizendo que ele "pegava pesado". Rindo, o ator respondeu: "Pego pesado e ainda derrubo!".

Na legenda da publicação, Lima escreveu: "Estava filmando em Juazeiro, na Bahia, quando a Ivete Sangalo me ligou e rendeu essa história engraçada. Um enorme beijo para você, Ivete!".