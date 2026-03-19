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'Lilo & Stitch 2' e 'Os Incríveis 3' têm estreias anunciadas para 2028

O anúncio foi feito por Josh D'Amaro durante a reunião anual de acionistas da empresa.

Estadão Conteúdo

A Walt Disney Company anunciou, nessa quarta-feira, 18, que as datas de estreia de duas sequências queridinhas do público estão previstas para os próximos anos. Lilo & Stitch 2 deve chegar aos cinemas em 26 de maio de 2028, enquanto Os Incríveis 3 tem lançamento marcado para 16 de junho do mesmo ano.

O que se sabe sobre 'Lilo & Stitch 2'

Ainda sem detalhes confirmados sobre a trama, a sequência pode seguir elementos da animação Lilo & Stitch 2: Stitch Deu Defeito (2005). Na história, Stitch tenta se adaptar à vida no Havaí ao lado de Lilo, enquanto enfrenta uma falha que reativa seu comportamento destrutivo, levando os personagens a buscar uma solução.

Nos bastidores, há expectativa de retorno de Dean Fleischer Camp à direção e de Chris Sanders como roteirista. O elenco do live-action também pode ser mantido, com nomes como Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, além de Zach Galifianakis e Billy Magnussen. Até o momento, não há confirmações oficiais.

Mudança na direção de 'Os Incríveis 3'

A nova produção marca uma mudança na equipe criativa. Pela primeira vez, um filme da franquia não será dirigido por Brad Bird, responsável pelos dois longas anteriores. A direção ficará a cargo de Peter Sohn, conhecido por Elementos.

Bird continuará envolvido no projeto como roteirista e produtor executivo.

A história ainda não foi divulgada, mas a expectativa é de que o filme acompanhe novamente a rotina da família Pêra, formada por Roberto e Helena, o Senhor Incrível e a Mulher-Elástica, conciliando a vida familiar com as atividades como super-heróis.

O elenco de dublagem deve contar com o retorno de Craig T. Nelson, Holly Hunter e Samuel L. Jackson, que deram voz aos personagens principais nos filmes anteriores, embora ainda não haja confirmação oficial.

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Palavras-chave

CINEMA/ANIMAÇÃO/LILO & STITCH 2/OS INCRÍVEIS 3/ESTREIAS/2028
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