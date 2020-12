'Liga do Natal - Uma Aventura no Rio' estreia simultaneamente na TV e internet

Estreia neste sábado, 5, a "Liga do Natal – Uma Aventura no Rio", primeira minissérie original com narrativa educativa de entretenimento, em formato transmídia, com três episódios originais que serão exibidos neste sábado e nos dias 12 e 19 de dezembro, a partir das 14 horas, na InterTV (afiliada da Rede Globo para Região Serrana e Região dos Lagos ) e às 18 horas no YouTube.com/ligadonatal.

Sob a direção de conteúdo e roteiro da experiente Bia Rosenberg (TV Cultura por mais de três décadas e com Castelo Rá-Tim-Bum em seu currículo), a série tem a direção geral da idealizadora Priscylla Mesquita e direção criativa de Flavia Muluc, que também assina a direção audiovisual com Andréa Cebukin.

A série é de classificação livre e toda acessível (audiodescrição, legendagem e libras) e conta as aventuras do Papai Noel e sua família no Rio de Janeiro. Cada episódio contém uma narrativa ficcional entremeada por quadros educativos apresentados pelos personagens, que abordam: inclusão digital, diversidade, curiosidades científicas, culinária, construção de brinquedos e enfeites sustentáveis no estilo “faça você mesmo”, além de quadros musicais com uma trilha sonora original.

A série é estrelada pelo Papai Noel (Beto Vandesteen) e sua família no Rio de Janeiro - Mamãe Noel (Verônica Bonfim), Duende Bom (Marcos Camelo), Árvore de Natal (Paula Frascari), Estrela Guia (Nady Oliveira), Boneco de Neve (Luiz Borges), os atendentes da Central do Natal, Nata (Cecilia Viegas) e Lino (Kelson Succi).

O Natal está chegando. Papai Noel, Mamãe Noel, Estrela, Árvore, Boneco de Neve e Duende estão preocupados com notícias que chegam pelas mídias sociais. Eles descobrem que tem uma "Liga Anti Natal" que quer invadir a residência deles no Polo Norte e provar que Papai Noel não existe.

Decidem então se refugiar no Rio de Janeiro para trabalhar em paz e garantir a festa. Mas as coisas começam a ficar estranhas na casa da Liga do Natal e a família passa por grandes aventuras.

“Ao trazer esta divertida aventura para o Rio de Janeiro, buscamos aproximar a tradição natalina da nossa cultura, com um frescor tropical que certamente irá renovar o espírito de todas as famílias nesse momento tão desafiador que, como dizem os personagens da Liga, pede 'grandes mudanças no mundo mundial. E a nossa missão, ao idealizar esse novo formato, é de poder contribuir com essa renovação trazendo um conteúdo de qualidade, decodificando de maneira lúdica este momento global de reflexão sobre a forma como nos relacionamos em sociedade e com o meio ambiente”, reflete Priscylla Mesquita.