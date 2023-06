Leonilson, Por Confissões Queer na Arte Brasileira: palestra ocorre quinta, 29, no Savieira Cultural

O legado do pintor, desenhista e escultor José Leonilson é tema da palestra "Leonilson, Por Confissões Queer na Arte Brasileira" realizada pela KUYA, plataforma de arte contemporânea e que ocorre quinta-feira, 29, às 18h no Savieira Cultural, localizado na rua dos Tamoios, 1857, bairro Batista Campos, com entrada gratuita.

José Leonilson era conhecido por sua obra marcante e seu olhar sensível e é um dos principais representantes da arte contemporânea brasileira, com destaque às décadas de 1980 e 1990. O artista partiu aos 36 anos em decorrência do vírus HIV/AIDS. Identidade, sexualidade e afetividade eram temas recorrentes nas obras de José Leonilson e as temáticas despertaram o interesse de Henrique Montagne, artista visual, curador e pesquisador. Ele também é diretor da plataforma KUYA. "Eu acredito que meu interesse se despertou enquanto eu estava na universidade, enquanto jovem adulto. Eu não tinha tido ainda contato com trabalho do artista na vida antes da academia, ao decorrer do tempo na construção da minha própria identidade e vida, refletia sobre meus próprios processos de investigação enquanto artista e homem Queer", destacou.

Com o envolvimento pessoal em relação às temáticas, começou a pesquisar e surgiu a ideia do evento. "Com as obras de José Leonilson hoje algumas destas digitalizadas e disponíveis na internet, assim como documentários que foram realizados, eu compreendi cada vez mais uma conexão e uma necessidade de estar próximo de sua obra de alguma forma, no que resultou neste evento que é pela primeira vez uma colaboração com o Projeto Leonilson em Belém", disse.

Identidade, sexualidade e afetividade eram temas recorrentes nas obras de José Leonilson e as temáticas despertaram o interesse de Henrique Montagne, artista visual, curador e pesquisador. (Reprodução / Átila Ximenes)

Henrique criou uma plataforma de artes, que é a responsável pelo evento. Com isso, pretende debater e fomentar a pesquisa sobre o professor Leonilson. "O evento será produzido pela KUYA em colaboração com o Projeto Leonilson. Será uma forma de nós debatermos e celebrarmos a obra e a memória de Leonilson, após estes 30 anos de sua morte, em moldes de conversa e sem tanta rigidez científica. A palestra busca um convite e apresentação da obra de Leonilson, em uma perspectiva ou um olhar Queer. Isso compreendendo as questões sociais que são importantes em seu trabalho, que além de poético, também pode ser político", comentou.

"Os projetos da KUYA buscam promover a arte contemporânea assim como a produção e divulgação de artistas. Temos um podcast premiado pela FCP chamado 'Desmoldure', disponível em todas plataformas de áudio, onde entrevistados artistas da Amazônia de diferentes linguagens e narrativas", completou.

Aproveitando que a palestra acontece ainda no mês do orgulho LGBTQIAP+, Montagne convida o público a participar da discussão. O evento é também um chamado aos estudantes, artistas, pesquisadores, profissionais do meio artístico, curadores, críticos de arte, ativistas LGBTQIA+ e o público em geral que também não conhece o trabalho de Leonilson, destaca o curador. "Findando este mês do orgulho LGBTQIA+ é um convite para mergulharmos no mundo pessoal de um dos artistas mais relevantes na arte contemporânea brasileira nas últimas décadas. Vão ser disponibilizados para sorteio alguns brindes do Projeto Leonilson. Será imperdível!", finalizou.

Serviço

Palestra: "Leonilson, Por Confissões Queer na Arte Brasileira

Data: quinta-feira, 29/06

Horário: 18h

Local: Savieira Cultural - Rua dos Tamoios, 1857, Batista Campos.