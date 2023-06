Site de Leo Dias está fora do ar e enfrenta problemas com 'desbloqueio' no Instagram

O jornalista Leo Dias criou o próprio site de notícias e entretenimento e está em funcionamento desde o dia 1º de junho. Apesar de funcionar bem na manhã de hoje, 20, o link parece apresentar instabilidades e o acessar os usuários encontram um feed com linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML), que é uma linguagem de computador presente “por dentro” dos sites. Enquanto o problema técnico no site não é resolvido, no Instagram o jornalista gravou um vídeo explicando que está se reaproximando da Rainha Mattos, mas ambos estão tentando fazendo o desbloqueio, sem sucesso.

Página inicial do site de Leo Dias está fora do ar. (Reprodução / Site Leo Dias)

O problema está, aparentemente, na "Home" ou "Feed" de Leo Dias. Ao buscar seu nome no google, o feed não abre. No entanto, ao acessar qualquer link de matéria disponível nos seus stories, as matérias estão clicáveis par leitura.

No vídeo publicado no Instagram de Leo Dias ele explica como as coisas mudaram e que está se aproximando da Rainha Mattos. O jornalista fez um apelo ao Instagram par conseguir fazer o desbloquei da conta.